Tarta de zapallitos verdes

Esta es sólo una forma de hacerla, puedes tomar la idea y agregarle lo que más te guste, de esta manera ya será tu versión personalizada.

(Raza Folklórica). - Para los fanáticos de las verduras, esta receta es ideal y para los que no pueden dejar de comer carne siempre hay una solución, se le puede agregar unos pedacitos al relleno que le quedarán riquísimos.

No dudes en hacerla, ¡no te vas a arrepentir!

Ingredientes

Para la masa

-500 g de Harina leudante

-1/2 taza Aceite de girasol

-100 cc de agua tibia

-100 cc de leche tibia

-1 Pizca de sal

Para el relleno

-1 k Zapallitos verdes

-1 Morrón rojo o verde

-2 Cebollas medianas

-1 Cubito de verdura

-6 Huevos

-2 cdas de Fécula de maíz

-100 cc de leche

-1 taza Queso rallado

-150 g de Queso cremoso

-Sal y pimienta

Procedimiento

Para la masa

Comenzamos poniendo en un recipiente la harina, ahuecamos y colocamos el aceite, la leche tibia, la pizca de sal y por último el agua. Cuando hacemos masa para pascualina debemos asegurarnos de utilizar tanto la leche como el agua bien tibia ya que esto también influye para conseguir la elasticidad deseada.

Mezclamos para integrar bien todos los ingredientes y luego a amasamos hasta que nos quede una masa lisa y homogénea. Dejamos reposar mientras hacemos el relleno.

Para comenzar con el relleno vamos a cortar las cebollas y el morrón en cuadraditos chicos y los ponemos en una cacerola con un chorrito de aceite. Llevamos a fuego fuerte hasta que se dore, una vez que ha tomado el color deseado vamos a incorporar los zapallitos previamente cortados en cuadrados y el caldito de verdura. Dejamos cocinar hasta que esté todo bien tierno.

Hay quienes prefieren no utilizar la pulpa del zapallito porque en el se encuentran las semillas pero nosotros preferimos no desperdiciar nada y por eso los utilizamos enteros, por ello siempre tratamos de conseguir verduras orgánicas para asegurarnos de que no contienen ninguna clase de pesticida.

Cuando vemos que los zapallitos ya están tiernos, retiramos del fuego y dejamos enfriar mientras por otro lado vamos haciendo el ligue. Ponemos en un recipiente las dos cucharadas bien colmadas de fécula de maíz y la vamos mezclando con la leche, algunos la hacen con crema de leche pero usando leche ya nos quedará más que bien. Agregamos 3 huevos y el queso, condimentamos y mezclamos bien.

Por último estiramos la masa y colocamos en un molde desmontable. Volcamos un poco del relleno, esparcimos bien, colocamos los otros 3 huevos cocidos cortados en pedacitos y el queso cremoso. Luego agregamos el resto del relleno.

Sobre esto volcamos el ligue y llevamos al horno hasta que veamos que los bordes ya se han dorado.