Bombas de batata rellenas de jamón y queso

Para esta receta vamos a utilizar una verdura que tal vez está un poco olvidada en nuestro recetario y no por ello deja de ser deliciosa, sobre todo preparándose de la forma en que la vamos a hacer hoy.

(Raza Folklórica). - A veces pensando en qué puedo hacer de comer, me pongo a pensar en qué puedo hacer que no haya hecho antes para no repetir el menú y muchas veces no se me ocurre nada.

Por eso, porque sé que esto nos pasa a muchas es que he pensado traerte esta receta riquísima y sobre todo fácil de hacer, práctica e ideal para que los chicos nos ayuden a hacerla.

Vas a ver que estas bombas les gustará a todos, sobre todo a los amantes de las comidas agridulces.

Por eso te animo a que las hagas y que compartas esta sencilla receta.

Ingredientes

-250 gr de batata

-2 Cdas. de queso rallado

-1 Cda. de ajo

-1 Cda. de perejil

-1/2 Cucharada de sal

-1/2 Cucharada de pimienta

-Jamón

-Queso muzzarella

-3 Huevos aprox.

-Pan rallado

Preparación

Comenzamos pelando las batatas y cortándolas en cubos, haremos un puré con ellas así que en lo posible fijate de cortarlas lo más parejas e iguales posible.

Ahora hay que cocinarlas, hay gente que prefiere hacerlas hervidas, otras en el microondas y otras al horno. En lo personal debo decirte que prefiero hacerlas en el microondas, ya que quedan bien sequitas para hacer el puré. Eso dependerá de tu gusto.

Si querés probar haciéndolas en el microondas, una vez que están cortadas debemos ponerlas en un recipiente apto para microondas con un chorrito de agua, tapamos el recipiente con papel film y le damos algunos pinchecitos con un tenedor.

Cocinamos por unos 5 minutos y las sacamos, removemos un poco las batatas para que se cocinen de forma pareja y llevamos nuevamente a cocinarse por otros 5 minutos más.

Ya tenemos las batatas cocidas, entonces nos queda hacer un puré. No debemos agregarle ni agua ni leche, nada.

En un recipiente colocamos el puré de batata, el pan rallado, el ajo y el perejil y el queso rallado. Mezclamos bien para que todo se integre correctamente.

Tomamos un puñado de este puré y formamos una bolita con la palma de la mano, luego aplastamos y en el centro le ponemos un puñadito de jamón y otro de muzzarella. Cerramos bien y le damos la forma de bolita nuevamente, el tamaño dependerá de tu gusto.

Una vez que hemos formado todas las bolitas, las pasamos por huevo y luego las empanamos. No hace falta agregarle nada al huevo porque los condimentos ya los tiene el puré.

Luego colocamos aceite en una sartén y comenzamos a freírlas hasta que estén doraditas de ambos lados.