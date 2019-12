Impacto del uso de pirotecnia en las personas con autismo y en los animales

El joven ambientalista Luis Martínez, repartió bombas de semilla a la gente y les explicó cómo funcionan en reemplazo de los fuegos de artificios.

(Corrientes Virtual). - Esta campaña tiene como objetivo concientizar sobre el no uso de las pirotecnias para proteger nuestro ambiente, a los animales y a las personas con Autismo. Esto también se trata de una alternativa ambiental sustentable, con el objetivo de reverdecer nuestros jardines y espacios públicos, abandonados o en desuso, para mantener el ecosistema, expresó Martínez.

El ambientalista correntino también contó con el apoyo del famoso periodista y panelista de espectáculos de Argentina Daniel Rinaldi quien se sumó para decirle no a las pirotecnias con #BomConciencia; decirle no a la pirotecnia es asumir una responsabilidad como consumidores, pues se trata de decir no a la compra de fuegos artificiales en pos de que las fiestas de fin de año sean de paz y armonía para todos. Añadió Martínez.

Las compras de pirotecnias generan miles de toneladas de residuos. A mayor venta de pirotecnia, mayor será la cantidad de residuos que el 25 y el 1º veamos en las calles. Las personas no sólo tiran fuegos artificiales, sino que luego no asumen una correcta disposición de los residuos que generan, dejando todo en la vereda. ¿Qué ocurre con lo lanzado? Cae en algún otro lugar (vaya a saber dónde), y nadie lo junta. Un divertimento egoísta que cuesta caro a nivel salud, a nivel cuidado de los animales y a nivel ambiente.

Explosiones de las pirotecnias en los animales y personas con autismo

La capacidad auditiva de un perro es de 60.000 ciclos por segundo, siendo superior a la del ser humano (20.000 ciclos por segundo). Por lo tanto, si un estruendo te parece muy fuerte, ¿Cómo creés que puede afectar a tu perro? Su gran aptitud para captar sonidos a altas frecuencias, le permite escuchar sonidos que resultan imperceptibles para el hombre e incluso sonidos débiles a distancias entre cuatro y cinco veces mayor que lo que puede escuchar un humano. Producto de esa gran capacidad auditiva, la pirotecnia les termina ocasionando taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y, hasta incluso, todo ello puede llevar a la muerte.

El uso de fuegos artificiales en los días festivos como la navidad y el año nuevo son una costumbre que para muchos no es nada agradable: las personas con autismo pueden tener los peores días del año en dichas fechas.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) tiene entre sus síntomas la hipersensibilidad en sus sentidos, especialmente la auditiva, los cuales repercuten o se manifiestan con un alto nivel de estrés y ansiedad, llanto, gritos, miedo, taparse los oídos de manera desesperada y autolesionarse. A su vez, la perturbación que les provocan los sonidos fuertes incrementan su nivel de cortisol en sangre, lo que los pone tensos y tienen conductas estereotipadas y repetitivas. Además, el impacto los lleva incluso a tomar una actitud agresiva como forma de manifestar la molestia.

La propuesta de una “Fiesta Sustentable” pretende que todos podamos festejar en armonía con la naturaleza y con una alternativa sustentable con Bombas de Semillas.