Luis Martínez habló de la posible instalación de un mega basural en San Luis del Palmar

El Ambientalista Luis Martínez habló sobre la posible instalación de una planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la zona rural de San Luis del Palmar.

(Corrientes Virtual). - El lugar elegido por la empresa Logística Urbana (Lusa) es en la Segunda Sección de San Luis del Palmar, a 8 kilómetros del paraje Pontón. Allí la empresa a cargo de la concesión del servicio de recolección de residuos de la capital correntina, ya adquirió un predio de 220 hectáreas aproximadamente, donde pretende llevar adelante la iniciativa para depositar la basura de Capital y otras comunas.

La discusión de este basural no es casualidad. En ningún lugar del mundo es casualidad. Es una decisión de un municipio que actúa a espaldas de su pueblo. Esta es la forma en la que eligen para tratar la basura poniendo en riesgo el bienestar del ambiente. sostuvo el Ambientalista.

No es noticia nueva que la empresa de Logística Urbana (Lusa) busque en cada municipio para poder llevar la basura y no me sorprende que las autoridades municipales actúen de manera ilegal ocultando información a la sociedad.

La basura es el principal problema sanitario y ambiental en la ciudad de Corrientes y la Provincia que afecta de manera indiscriminada a toda la sociedad.

No me sorprende que busquen hacer negocios con la localidad de San Luis no es la primera vez que la comunidad es el principal afectado lo hicieron con el dragado y ahora lo quieren hacer con los residuos.