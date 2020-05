RICARDO COLOMBI: Los 45 millones de argentinos somos importantes para lo que se viene

Fue la primera charla abierta bajo modalidad online que mantuvo el líder partidario de la UCR Corrientes con pares provinciales, militancia y público en general en este tiempo de pandemia.

(Corrientes Virtual). - La iniciativa estuvo a cargo de los jóvenes del Movimiento Illia de la provincia de Corrientes. El e-meeting convocó alrededor de 350 asistentes del arco radical y de las distintas fuerzas políticas de Corrientes, con presencia de representantes radicales de las provincias de La Pampa y Misiones.

“La importancia de los partidos políticos en tiempos de emergencia” fue la temática que dio marco a este destacado encuentro político-virtual que tuvo como orador central al presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes y senador provincial, doctor Horacio Ricardo Colombi.

En su introducción, el líder partidario se refirió a la responsabilidad que debe mantener ante cualquier crisis que se plantee. “Las fuerzas políticas, fundamentalmente la oposición -que nosotros a nivel nacional integramos- hemos tomado una actitud seria y responsable acompañando las decisiones fundamentales tomadas por el gobierno nacional”.

Destacó en este contexto, que resulta fundamental “comenzar a buscar el camino en este hilo muy fino que separa la salud de la economía en relación a esta pandemia; los partidos políticos debemos trabajar en propuestas muy claras en los tres poderes del Estado" dijo Colombi. Habló además de la necesidad de realizar reformas estructurales a nivel nacional, provincial, municipal como así también en los tres poderes “cambios que serían buenos lleguen como hecho colateral y positivo de la mano de la post pandemia” remarcó. “Si nos planteamos esa hoja de ruta fundamental –más allá de los esfuerzos invertidos a nivel sanitario con relación a la pandemia hoy- debemos tomar en cuenta que sin actividad económica no nos vamos a recuperar” por lo que sugirió comenzar a pensar en decisiones que tengan en cuenta la economía, la producción y el trabajo, sin dejar de actuar responsablemente frente a la pandemia.

Reforma tributaria y laboral, la coparticipación federal, la salud y la educación

Sobre estos ejes, el senador provincial manifestó “creo que ha llegado el momento de armar una agenda de 5/10 puntos entre las fuerzas políticas con representación legislativa en los tres niveles de gobierno, ante el alto grado de incertidumbre que vivimos actualmente. Considero necesario iniciar con la implementación de reformas estructurales que nos permitirá tener un país mucho más federal e integrativo con muchas mejores condiciones de trabajo y desarrollo” subrayó.

Colombi se refirió además a la necesidad de encarar una reforma tributaria, a sabiendas de que Argentina es un país con alta presión impositiva “todos decimos que hay que bajar los impuestos, pero la frazada es corta, entonces cómo hacemos para bajar los impuestos sin perjudicar la inversión en otras áreas? … y muy pegadito a esto está la reforma laboral que indudablemente también tiene su incidencia directa, porque sin reforma laboral no hay forma de producir trabajo.

Debemos rever la coparticipación federal prevista en la reforma de la Constitución en 1994 “creo que ha llegado el momento de definir con claridad la distribución de los recursos de nación, provincias y municipios, y si no hacemos esto, vamos a perder una gran oportunidad” remarcó.

Otro tema que destacó como fundamental para avanzar, tiene que ver con una reforma que comprenda las cuestiones de las responsabilidades en salud y la educación que actualmente se encuentran en manos de las provincias “no nos olvidemos que cuando se transfirieron las escuelas nacionales a las provincias en el año 1996 se hizo con el presupuesto de ese momento; hoy tenemos 20 veces más escuelas en comparación a aquel año con un presupuesto limitado, lo que repercute sin dudas en la calidad de nuestra educación, por lo que se torna necesario rediscutir la distribución de recursos”. Remarcó que es la sociedad misma la que exige a la política cumplir con éstas cuestiones, como así también con la crisis sanitaria de este tiempo “debemos asumir la responsabilidad y las obligaciones que tenemos como partido político y como actores importantes de la vida democrática. Debemos asumir también que nosotros como país no estamos bien –y lo decimos con total honestidad intelectual- por lo que debemos actuar responsable y colectivamente para salir adelante… podemos compartir o no las decisiones del gobierno nacional, pero no por eso adoptar una posición demagógica de destruir, sino más bien lo hacemos desde una posición constructiva, seria, objetiva y responsable. Esa es la tarea que nos cabe a todos los actores de la comunidad”.

El interior provincial, la nefasta reforma a los jubilados y el importante rol de los jóvenes

El presidente de la UCR Corrientes instó en su discurso a los dirigentes y militantes de todas las fuerzas políticas correntinas a hacer un llamado a la reflexión para hacer ver el modo en el que se vive actualmente en los municipios del interior de la provincia “hay muchas actitudes “perjudiciales y autoritarias” de las autoridades que no permiten la circulación y la normalidad controlada en los municipios del interior correntino –remarcó- y esto también es parte de la responsabilidad de los actores políticos municipales… hoy algunas ciudades están sitiadas y esto se tiene que flexibilizar; la actividad económica se debe reactivar porque es fundamental para la vida de los pueblos y ciudades de nuestro interior, dijo Colombi.

En otro párrafo del encuentro virtual, el referente radical correntino dijo que esta pandemia “está tapando muchas cosas, entre ellas, la relación de Argentina con el mundo y el Mercosur, la cuestión económica, las relaciones comerciales y el problema de los jubilados “hoy el aumento que deberían estar percibiendo los jubilados –sin la reforma implementada por este gobierno en diciembre de 2019- debería ser 15 o 20 veces más beneficioso que el actual gracias a la reforma previsional instaurada por Macri (que cuando se la trató casi incendiaron el país)… la reforma de diciembre de 2019 fue nefasta para los jubilados y pensionados y es nuestro deber también hacer comprender a toda la sociedad entera el grave daño causado” subrayó.

No es de extrañar escuchar la arenga del doctor Colombi para con la joven militancia radical, y éste encuentro no fue la excepción “ustedes tienen una función muy importante en esto de salir adelante, y lo digo no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde lo social y lo político. Quienes tenemos un poquito más de experiencia, nos toca acompañar en esta construcción”.

Expresó a su vez que desde el punto de vista político hay que sentarse a rediseñar el modelo de país, de provincia y de municipio que queremos “y ésto no es acción ni tarea de una sola persona, un gobernador, intendente o dirigente… es tarea del pueblo argentino. Y nosotros como parte integrante tenemos que hacer el esfuerzo para dejar un camino mucho mejor que el que nosotros estamos transitando”.

“El país después de esta pandemia –independientemente de quién gobierne- debe tener un programa que cuente con la colaboración de todo el pueblo argentino, en un programa en el que coincidamos en 10 puntos de base y con eso ir hacia delante, sentenció el líder radical nacido en Mercedes. Y como siempre digo, vivir en la Argentina es lo mejor… debemos valorarnos nosotros y, haciendo uso de nuestras potencialidades e inteligencia, tratar de aportar nuestro granito de arena para que se entienda que los 45 millones de argentinos somos importantes para lo que se viene, es necesario que se entienda que todos estamos llamados a redefinir el destino del país”.

Las diferentes voces…

Senador Henry Fick “esta pandemia nos deja muchos aprendizajes, entre ellos, el manejo de esta plataforma zoom que llegó para quedarse y en la que nos podemos “juntar” en reuniones como éstas para transmitir y compartir nuestras ideas y pensamientos”. Valoró el trabajo del sector citrícola de la provincia que en este tiempo no se vio afectado “si bien sabemos que el resto de los sectores se ven muy afectados, siempre nos mantenemos con la esperanza hacia futuro, agudizando el ingenio para salir entre todos hacia delante”.

Convencional Nacional UCR- Gonzalo Saravia se refirió sobre la federalización de voces que permite la virtualidad en este tiempo de pandemia para todo el arco político y también para la universidad, donde desempeña funciones de gestión en extensión universitaria.

Presidente de la Juventud Radical de Corrientes, Oscar Ruiz Aquino destacó la posición de la UCR como partido político ante la pandemia y el trabajo conjunto a la par de los demás partidos en toda la provincia. “Lo más destacado que deja para los jóvenes de la dirigencia es el aprendizaje logrado en este tiempo excepcional” remarcó. “Y si bien la virtualidad es la vía más utilizada en este tiempo de emergencia, no se debe perder la idea de que la gente y la sociedad reclaman la presencia y el contacto directo con los actores políticos”.

Intendente de la ciudad de Goya, Ignacio Osella “es muy difícil el manejo de la situación actual, a esto hay que sumarle la catástrofe económica que significó la quita de la coparticipación federal” remarcó el referente goyano… ésta es una cuestión central que tendremos que evaluar en la relación con el poder central de nuestra república. Debemos plantear cómo hacer para recuperar en dinero los ingresos de los municipios” subraya, haciendo hincapié en que nunca antes en la historia de la ciudad de Goya hubo una caída tan abrupta de los recursos de coparticipación como la que se vive actualmente.

Habló a su vez del control de ingreso de personas a su ciudad como método de control de trazabilidad epidemiológica “en esto todos estamos haciendo camino al andar además, el reclamo social por los controles es muy fuerte”

Senador Noel Breard destacó en su exposición “quiero reivindicar el grado de excelencia en la respuesta que ha tenido nuestra provincia en materia de salud pública ante esta pandemia; contamos con un 80% de salud pública y tan solo un 20% de salud privada y la respuesta de nuestro gobierno ha sido excelente, más allá de que las decisiones políticas fueron tomadas con planificación y estrategias y la responsabilidad y prevención requeridas.

Senador Enrique Vaz Torres expuso que la situación de la pandemia ha profundizado la mala situación económica “se va a describir en la Argentina como un antes y un después de este fenómeno. Es absolutamente necesario que diseñemos -una vez resuelto el problema sanitario- los que tenemos responsabilidades, un rumbo que restablezca la confianza, porque ella (la confianza) es el valor que elimina la incertidumbre y somos los partidos políticos los generadores de este mecanismo de cambio”. Sugirió aprovechar esta oportunidad en la que las instituciones están vigentes para hacer los cambios estructurales necesarios para crear confianza a futuro en los distintos sectores que necesitan recobrar la actividad económica.

Diputada Nacional Estela Regidor: “va a ser muy difícil salir de esta situación de emergencia económica” remarcó, a la vez que habló de la significativa diferencia en el monto que deberían estar cobrando hoy los jubilados y pensionados argentinos si la ley de movilidad aprobada en 2017 por el ex presidente Macri estuviera vigente “el derecho a la movilidad es un derecho instalado en la constitución nacional en su artículo 14 y fue derogada en diciembre de 2019 por el actual presidente” dijo Regidor.

Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNNE, Dana Alarcón- Habló de las problemáticas estudiantiles vinculadas a la pandemia y la resolución de los problemas puntuales que supo encaminar la Franja Morada y el sector de gobierno estudiantil de su Unidad Académica para encontrar soluciones que ayuden a los universitarios.

Diputado Provincial Juan Carlos Álvarez – Manifestó en su intervención que esta pandemia ha agudizado el ingenio en todos aquellos actores que cumplen una acción social. Destacó la gestión y el valor del recurso humano que trabajó, se comprometió y puso a disposición su formación e inteligencia para hacerle frente a esta crisis generada por el Covid en toda la provincia de Corrientes.

Senador David Dos Santos- “Creo que tenemos que mirar esperanzados hacia el futuro” dijo el legislador provincial, haciendo hincapié en lo auspiciosa que le resultó la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Corrientes “ojalá que desde allí se aúnen las capacidades y potencialidades existentes en toda nuestra provincia”.

En el cierre, el orador central, doctor Ricardo Colombi sostuvo que son muy valiosos los conceptos que quedan “debemos entonces como partidos políticos comprometidos con la actualidad, accionar ante las cuestiones coyunturales que esta pandemia nos ha planteado y también avanzar con desafíos por alcanzar.

Por último y como cuestión de fondo dijo “debemos hacer entender al gobierno nacional que los porcentajes de coparticipación deben ser totalmente diferentes. Debemos comprender con esto, que si hoy la provincia y los municipios están medianamente bien, es porque con el gobierno de Macri se devolvió al conjunto de las provincias argentinas el 15% de la coparticipación que en su momento se había concebido para sostener el sistema jubilatorio estatal cuando en principio era jubilación privada; entonces indudablemente, hay que discutir un porcentaje mayo” subrayó.

Y en el cierre agradeció a todos los presentes y destacó “si bien todos saben que lo mío es hacer territorio permanentemente, bienvenidas sean estas nuevas tecnologías para concretar este tipo de encuentros e intercambios productivos en este tiempo”.

Aplaudió la iniciativa de los jóvenes del Movimiento Illia a quienes dijo “el desafío que tienen como jóvenes es muy grande, no sólo en la universidad sino también en la sociedad, en la comunidad, la política y todos los otros sectores que hacen al desarrollo como ciudadanos de Corrientes”.

Los organizadores del evento virtual, obsequiaron al doctor Colombi una remera con el logo de que identifica a su agrupación radical de jóvenes, sellando el compromiso de trabajar a la par del partido en las acciones que se planteen de aquí en adelante.

La técnica de la charla vía Zoom y transmisión online vía Facebook oficial, estuvo también a cargo de los jóvenes militantes radicales del Movimiento Illia.