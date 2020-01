Irán admite que derribó el avión ucraniano por error

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, informó este sábado, hora local, que misiles lanzados por un error humano provocaron el accidente del avión ucraniano, según concluyó la investigación de las Fuerzas Armadas del país.

(CNN). -Un total de 176 personas murieron. Entre ellas, 82 iraníes, 57 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos, según el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

El avión ucraniano se estrelló cerca del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán la madrugada del miércoles, hora local.

“La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que lamentablemente los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes. Las indagaciones continúan para identificar y procesar esta gran tragedia y error imperdonable”, dijo Rouhani en su cuenta oficial de Twitter.

“La República Islámica de Irán lamenta profundamente este desastroso error. Mis pensamientos y oraciones van a todas las familias afectadas. Ofrezco mis más sinceras condolencias”, agregó.

Irán, además, señaló que el aumento de la actividad en los radares y el miedo a la agresión estadounidense fueron causa de la caída del avión ucraniano.

Según un comunicado emitido por la sede de las Fuerzas Armadas de Irán, horas después de la operación con misiles bases en Iraq, los vuelos militares estadounidenses alrededor de las fronteras de Irán aumentaron y los funcionarios militares informaron haber visto objetivos aéreos que venían hacia los centros estratégicos de Irán. Numerosos centros de defensa alrededor de Irán reportaron haber visto una mayor actividad de radar que causó una mayor sensibilidad en los centros de defensa aérea del país, se lee en el comunicado.

En condiciones tan sensibles y cruciales, el vuelo ucraniano 752 despegó del aeropuerto Imam Khomeini y, mientras estaba en rotación, el avión se acercó a un sensible centro militar IRGC a una altitud y condición de vuelo que se asemejaba a un objetivo hostil. En estas circunstancias, el avión fue golpeado involuntariamente, lo que desafortunadamente resultó en la muerte de muchos ciudadanos iraníes y extranjeros, añadió la declaración.

El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, tuiteó: “Un día triste. Conclusiones preliminares de la investigación interna de las Fuerzas Armadas: el error humano en tiempos de crisis causado por el aventurerismo de Estados Unidos condujo al desastre. Nuestro profundo arrepentimiento, disculpas y condolencias a nuestra gente, a las familias de todas las víctimas y a otras naciones afectadas”.

