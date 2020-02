Un camino hacia la amnistía para las causas de corrupción

Están preparando la amnistía: el objetivo es la supresión de las causas por corrupción a través de un relato que comenzó con el lawfare y que siguió con el pedido del reconocimiento de presos de corrupción como presos políticos.

(Corrientes Virtual). - Ellos creen que todos somos de su misma condición. Que, tal cual lo hicieron durante años, pueden modelar las instituciones de la República a su medida.

Sepan que Cambiemos generó un estado de libertad que permitió que los jueces investiguen los hechos de corrupción de la década kirchnerista y que la verdad salga a la superficie a través de la figura del arrepentido, con una capacidad republicana que había sido anulada durante una década.

No vamos a permitir que una vez más se construya el relato de la mentira, del engaño y del control sobre las instituciones independientes de la justicia con el único objetivo de consagrar la impunidad y liberar de las causas de corrupción a los que usaron el dinero de los contribuyentes en beneficio propio, cometiendo desfalcos, dejando obras sin terminar, cobrando coimas y mucho más.

El mensaje del presidente Alberto Fernández es el paso previo a una amnistía.

El PRO –ayer, hoy y siempre- defenderá el sistema republicano contra todo tipo de injerencias y de manipulación como el PJ / kirchnerismo ha realizado e intenta volver a realizar.

El video de @alferdez es un ataque directo a la independencia de los jueces. No vamos a permitir que se construya un relato para controlar las instituciones y consagrar la impunidad de ex funcionarios procesados y condenados por delitos de corrupción. La República no se negocia. pic.twitter.com/J8bDqy86a2