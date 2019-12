El gobernador Valdés inauguró el nuevo Paseo de Compras en el barrio San Gerónimo

En la tarde de este sábado, el gobernador Gustavo Valdés junto al intendente capitalino, Eduardo Tassano, inauguraron el nuevo Paseo de compras zona Norte que está ubicado entre las avenidas Raúl Alfonsín y Laprida, y las calles Sánchez de Bustamante y Caracas del barrio San Gerónimo.

(Corrientes Virtual). - Dicho lugar viene a dar solución laboral para los puesteros de la Rotonda que sufrieron la pérdida de su lugar de trabajo junto con sus mercaderías el 5 de abril de 2018.

Cerca de las 19, el gobernador Gustavo Valdés junto al intendente, Eduardo Tassano, se acercaron a las nuevas instalaciones del Paseo de Compras del barrio San Gerónimo, para inaugurar el nuevo espacio para los puesteros del ex paseo de compras de la Rotonda de la Virgen.

Se encontraban presentes, además, el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; el vice intendente, Emilio Lanari; el Jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza; Legisladores provinciales y nacionales, concejales, secretarios y subsecretarios provinciales y municipales.

Seguidamente, el sacerdote Miguel Gómez bendijo las instalaciones para luego dar paso a las palabras de agradecimientos por parte de uno de los puesteros Ramón Toledo en representación de los puesteros.

Al momento de tomar la palabra, el gobernador Valdés manifestó su alegría por esta nueva obra diciéndoles primeramente a los presentes y puesteros que “nadie está exento de tener una desgracia y la desgracia a veces llega y tratamos de buscar una respuesta” y esa desgracia llegó: “Con mucho dolor a ese lugar que tanto querían ustedes que habían sido trasladados a su vez de otro lugar”.

Luego, remarcó que intentaron reconstruir en el mismo lugar, pero: “Lamentablemente no lo pudimos hacer, el terreno no era nuestro y no lo querían vender” pero se buscó otra alternativa y que “gracias a Dios, a través del ministerio de Coordinación y también con en el instituto de vivienda de la provincia de corrientes encontramos un terreno, un lugar, incluso mejor”.

Seguidamente, haciendo un paralelo con las fiestas les dijo a los feriantes que “hoy este lugar, es un regalo de navidad para todos los puesteros” y junto al intendente: “Venimos haciendo intendente de muchas obras para la ciudad de Corrientes y nos comprometimos a para mejorar los espacios públicos y para mejorar sobre todas las calles”.

Por último, Valdés llamó a los nuevos dueños de casa a partir de mañana a que “cuiden su lugar, es un lugar que costó muchos recursos al estado de la provincia de Corrientes, manténgalo limpio y ordenado y que sea un ejemplo de cómo mejoramos nosotros nuestras condiciones de vida” y enfatizó que “ésta va a ser la última inauguración del año y espero que este dos mil veinte luego de tantas dificultades que tuvo y tiene la Argentina logremos sobreponer para que el año que viene sea un buen año” concluyó.

Tassano

El intendente capitalino, Eduardo Tassano destacó el compromiso del primer mandatario correntino cuando dijo que “esto es un paso más y una decisión firme del gobernador Valdés, resultado de trabajar decididamente en la recuperación en la transformación de la capital” y que “esto se traduce en muchas obras como acá en el tema del cordón cuneta y que mira constantemente los barrios como el San Gerónimo”.

“Además este mercado que en su momento generó tanta angustia y como dijo el amigo rápidamente el señor gobernador tomó la decisión como estilo de la ciudad” y cuando: “Salimos por los barrios de la ciudad, todos decían que la ciudad estaba abandonada y se han ejercido un montón de acciones que sirven para una mejor convivencia entre los vecinos de la ciudad” finalizó.

Por último, el Gobernador junto al intendente y los puesteros realizaron el descubrimiento de placa alusiva a la ocasión y corte de cintas para dejar inaugurado este nuevo espacio laboral.

Detalles de la obra

La obra cuenta con cuatrocientos setenta y cinco metros cuadrados cubiertos, con ciento once locales de 4 metros cuadrados cada uno, baños públicos y para discapacitados, cada nave tiene una sala de tableros electrónicos, paseo integrador para servicios de gastronomía. El diseño arquitectónico busca revalorizar el espacio público integrando el paseo de compras zona Norte con el paseo del Eucaliptal y la Casa del Bicentenario.

Recuerdos del siniestro

Cabe recordar que alrededor de las 22 horas del 5 de abril de 2018 en el local comercial ubicado frente a la rotonda por Av Independencia se originó un incendio de grandes dimensiones ocasionando pérdidas totales para los puesteros.

En esa oportunidad, el gobierno provincial en conjunto con el municipio habilitó una carpa provisoria en la plaza del Mercosur para los 108 puesteros que quedaron sin lugar para trabajar.