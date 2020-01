Fue a arreglarle el baño, la ahorcó, ató a la cama y violó

Una joven, que celebraba sus 34 años, denunció que el gasista que iba a hacer arreglos en su departamento la asfixió hasta dejarla inconsciente y abusó sexualmente de ella.

Crónica). - Una joven del barrio porteño de Almagro vivió una pesadilla el día de su cumpleaños: un plomero acudió a su departamento para arreglar las instalaciones del baño, pero todo terminó en un verdadero calvario. El sujeto la asfixió hasta dejarla inconsciente, la ató a la cama y la violó.

Natalia, de 34 años, lo había conocido en un boliche junto a una de sus amigas. En diálogo con cronica.com.ar recordó: "Comenté que tenía que hacer unos arreglos en el baño de casa y él me mostró un folleto donde indicaba que era plomero, así fue que arreglamos para que viniera a casa a arreglarlo", manifestó.

Llegó el día que pensó que finalmente iba a solucionar los problemas del baño que tanto le preocupaban porque tiene tres hijas menores. También se trataba del día de su cumpleaños y pasó la mañana pensando cómo iba a festejarlo junto a su familia. Lo que menos imaginaba era que iba a terminar la noche en el hospital.

"Vino a casa, le mostré el problema que tenía y me dijo que 'era una boludez'. Estaba sentada en la mesa hablando por WhatsApp con mi hija más grande para arreglar qué íbamos a hacer durante el día por los festejos de mi cumpleaños", indicó la mujer.

Pero lo menos pensado sucedió: "Vino por la espalda y me agarró del cuello hasta asfixiarme. Desde ese momento no me acuerdo de nada. Me desperté y estaba atada a la cama con la cortina del ventanal en el cuello y sin la ropa interior", aseguró la víctima.

La víctima se vistió rápidamente y salió a pedir ayuda a los vecinos, para que alertaran al 911. "Tenía mi casa revuelta y no encontraba el celular ni las llaves así que le pedí ayuda a unos vecinos", recordó pero entró "en shock" cuando "volví a ingresar a mi pieza y vi el papelito del profiláctico".

Efectivos policiales se hicieron presentes en su vivienda y ella les manifestó que "no podía respirar" y fue cuando notaron que tenía lesiones en el cuello y cara.

El SAME la trasladó al Hospital Durand, donde la atendió un clínico que luego la derivó a una ginecóloga. "Una vez que llegaron los policías de perito, me hicieron todos los estudios; un isopado, análisis de sangre y de orina que salió con sangre. Así fue que confirmaron la violación", explicó. Inmediatamente le dieron la pastilla "del día después" y también medicamentos preventivos del HIV. Porque además, según manifestó Natalia, "el encargado encontró el preservativo limpio en las escaleras".

El acusado, además de abusar sexualmente de ella, "se llevó mi celular, los documentos, una tablet y mis lentes", aseguró. Pero cuando la víctima volvió a su hogar, agarró un papel que se habría olvidado el violador; la fotocopia de su documento que rápidamente llevó a la policía para su identificación, aunque todavía "no pueden dar con su paradero".

Natalia contó que esta persona "cuenta con antecedentes de robo y un pedido de captura". El hombre, además, es "muy identificable" porque tiene "quemaduras en el cuello y el brazo". Y se manejaría "por la zona de Montserrat, La Boca y Constitución", según le comentaron vecinos.

La denuncia está radicada en la Comiaría N°9 y la causa a cargo de la Fiscalía N°4 de la Ciudad de Buenos Aires.