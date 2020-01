Tres mil agentes federales ya trabajan en la prevención del delito en Santa Fe

Unos 3000 agentes de las fuerzas federales comenzaron a colaborar con efectivos de la policía de Santa Fe de manera coordinada en tareas de prevención del delito en distintas jurisdicciones conflictivas de la provincia, aseguró la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, tras un encuentro con el gobernador santafesino, Omar Perotti, para realizar una evaluación de la situación del distrito.

(Corrientes Virtual). - La reunión fue positiva, el gobernador (Perotti) la destacó especialmente. Es un paso más en el trabajo continuado que venimos realizando desde hace más de un mes, que se selló con el convenio que creó la mesa de enlace conjunta donde están las fuerzas federales colaborando con las fuerzas provinciales”, indicó Frederic luego de un encuentro del cual también participó el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín.

La funcionaria destacó que es muy importante el trabajo articulado y coordinado y remarcó que Perotti se ocupó de destacar que es la primera vez que en muchos años se logra una coordinación efectiva.

Este trabajo va a seguir. La experiencia en el trabajo coordinado acá en Santa Fe debe replicarse en cualquier otra provincia donde haya problemas como los que estamos viendo acá, señaló la funcionaria nacional, quien aclaró que la cantidad de efectivos de fuerzas federales que ya trabaja en la provincia alcanza los 3000, pero que «puede variar, depende de las necesidades.

El personal de fuerzas federales se incrementó, se optimizó y está muy consciente de que la dinámica del delito ha tenido variaciones y eso implica que los operativos deben ajustarse a esa dinámica y adelantarse a esa dinámica inclusive, dijo Frederic.

Luego, opinó que durante el gobierno anterior no hubo coordinación efectiva en materia de seguridad entre Nación y provincia y consideró que claramente no ha funcionado, si no no estaría pasando lo que está pasando ahora.

Finalmente, señaló que las zonas calientes de las ciudades santafesinas ya están siendo abordadas porque la de hoy fue una reunión de evaluación del convenio que hemos firmado y del trabajo conjunto.

Tras el encuentro, Frederic encabezó una recorrida por los destacamentos de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal en la capital santafesina, además de inspeccionar los operativos que se llevan adelante en los barrios Guadalupe y Alto Verde.

Por su parte, el ministro Saín dijo que se está llevando a cabo un trabajo de investigación, que no responde a cuestiones numéricas (de personal), sino a un intercambio de información, a una mesa operativa nacional.

Señaló que en esa mesa operativa trabaja la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal con el Ministerio Público de la Acusación provincial «en lo que es la consolidación de un bloque de información que nos permite llevar adelante una serie de procedimientos.

Antes del encuentro, el gobernador Perotti había señalado que la clave para mejorar la seguridad de los ciudadanos de su provincia es «coordinar los esfuerzos, no solamente las investigaciones y los operativos.

Tenemos mucha gente desplegada sin coordinar entre Nación, provincia y municipios, esto es clave, afirmó el mandatario provincial y señaló que «la coordinación es mucho más importante que el número» de efectivos federales trabajando en la provincia.

Nosotros necesitamos que todos los recursos nacionales estén puestos en esa vinculación», explicó Perotti, quien destacó que la Nación haya asumido plenamente que la Argentina no puede permitirse estos niveles de violencia, estos niveles de avance del narcotráfico y las consecuencias que eso puede tener.

El mandatario informó además que el lunes recibirá a dirigentes de la Unión Cívica Radical y que, con los aportes, con las discusiones, recién estará yendo el proyecto (de emergencia en Seguridad) a las cámaras legislativas.