Dormía tranquilamente, le explotó el celular y sufrió graves quemaduras

Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Catriel Gómez, quien se despertó cuando sintió el fuerte ardor y advirtió el estallido del Motorola E5 Play, que se encontraba cargando.

(Diario Popular). - La víctima fue identificada como Catriel Gómez, quien se despertó cuando sintió el fuerte ardor y advirtió el estallido del Motorola E5 Play, que se encontraba cargando.

Un joven de 22 años sufrió quemaduras en diferentes lugares de su cuerpo al explotarle el teléfono celular mientras dormía en la localidad cordobesa de La Falda, por lo que debió asistir a un centro de salud de la zona para que le quitaran el líquido ácido de la batería que le había quedado impregnado.

"Me desperté y estaba en llamas. El líquido de la batería me quedó pegado", relató. Su hermana, que estaba en la misma habitación, lo ayudó inmediatamente a apagar el fuego: "Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas", agregó el joven en diálogo con El Doce.

El hecho sucedió en horas de la mañana del viernes último, luego de que Gómez regresará a su casa durante la madrugada después de salir con sus amigos. "Por eso nunca hay que dormir con el celular encima. Nunca sabes lo que va a pasar", aconsejó en su cuenta de la red social Facebook. En tanto, contó que, pese a dirigirse al hospital de La Falda, los médicos no lograban apaciguar el dolor: "Pasaron más de tres horas desde que explotó y era impresionante lo que me ardía". "En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así", añadió Catriel.