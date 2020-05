SAN LUIS DEL PALMAR: Detenido con un arma de fuego, simuló ser un Policía Federal

Personal Policial de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar, mientras realizaban operativos de contralor para dar cumplimiento al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio procedieron a la demora de un hombre quien se encontraba con partes de un uniforme táctico, un arma de fuego, esposas de seguridad, y al momento del control argumento ser funcionario de la Policía Federal, lo que luego se pudo corroborar que era falso.

(Corrientes Virtual). - Este procedimiento se concretó ayer cerca de las 13:20hs, por inmediaciones del acceso a la localidad de San Luis del Palmar, lugar donde se procede a la demora del conductor de una motocicleta de un hombre de 40 años, quien no contaba con autorización de circulación aduciendo que debía ir a trabajar a la Policía Federal pero no contaba con la credencial correspondiente, por lo que tras hacer las averiguaciones correspondientes con autoridades de esa Fuerza Federal, los mismos confirmaron que esta persona no pertenece ni perteneció a la misma, por lo que se procedió a la demora del mismo y al secuestro de un arma de fuego calibre 22 con varios cartuchos, una esposa de demora de persona, uniforme similar a los tácticos de fuerzas de seguridad entre otros elementos.

El demorado fue puesto a disposición de la justicia, quedando a cargo de la citada Comisaría, las diligencias sumariales correspondientes.