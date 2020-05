Moto, elementos recuperados y un detenido por el G.R.I.M.5

Personal de la policía de Corrientes pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 5 -G.R.I.M.5-, violaba la cuarentena, tenía una moto robada y acabó detenido.

(Corrientes Virtual). - El procedimiento se llevó a cabo e horas de la tarde del día de hoy cuando el personal policial del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 5, se encontraba regresando de la zona céntrica tras realizar el acompañamiento de un turista al Hotel Confianza, para iniciar su Aislamiento Preventivo, en inmediaciones de las calles Moreno y San Juan, observaron a un sujeto que llevaba una moto tipo 110cc de color negra a su lado por lo cual los uniformados procedieron a la identificación del mismo.

Ahí los policías pudieron saber que él identificado no contaba con el permiso para circular y además no poseía algún tipo de documentación que acredite su identidad, la motocicleta no poseía llave de ignición y cuando los uniformados consultaron por la documentación correspondiente del rodado, el sujeto manifiesto que no la poseía, por lo cual fue trasladado a la Comisaría 1ra, una vez en el lugar se hizo presente un señor manifestando haber sido víctima del robo de su moto estacionada en calle Moreno y calle Rioja, reconociendo el rodado por lo que realiza la denuncia policial. Asimismo, este joven transportaba un bolso con elementos de un rodado marca Toyota tampoco pudiendo justificar su tenencia, quedando todo a disposición de la Comisaría Primera Capital.