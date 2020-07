Joven de 15 años fue violada y embarazada por su primo

Mami estoy embarazada. Muchas veces sentí vergüenza de decirte esto, pero mucho tiempo me violo tu sobrino, fue la confesión que realizó una adolescente de 15 años a su madre. La mujer radicó la denuncia penal.

(Nuevo Diario Web). - La víctima estaría cursando el tercer mes de gestación. Además, la menor reveló que sufrió vejaciones de otro familiar.

Eran aproximadamente las ocho de la noche del miércoles, cuando la menor se encontraba en su vivienda de la localidad santiagueña de Sauce Bajada departamento Pellegrini junto a su madre. La mujer de 37 años, estaba mirando televisión en ese momento.

Angustiada, la menor le dijo a su madre que “estaba embarazada”. Ante la situación, el ama de casa comenzó a cuestionarle “qué había pasado”, mientras trataba de asegurarse “si estaba presentando algún problema de salud”.

La víctima no dudó en contarle la verdad. De inmediato, reconoció: “Mi primo me abusó en varias oportunidades. Siempre me amenazó con matarme o hacerles algo a ustedes. Por eso siempre tuve miedo de decirte algo”.

Sintiéndose culpable por el calvario que le tocó vivir durante varios años, la adolescente contó: “Me hace todo esto, por cómo me visto y porque soy buena con él”.

De acuerdo con lo manifestado por la víctima, el sujeto de 25 años habría iniciado las vejaciones hace un par de años atrás. El primer ataque sexual que habría sufrido se produjo cuando estaba en la casa de su abuela, en la zona. El depravado habría ingresado a su habitación, donde la amenazó de muerte con un elemento cortante para comenzar a manosear sus partes íntimas.

Bajo intimidaciones, el agresor logró obligarla a desnudarse. Luego, la accedió carnalmente. Los ataques se habrían producido de manera constante, por lo que había tomado la determinación de no asistir a la casa de sus familiares.

Las últimas vejaciones se habrían producido en una zona montuosa, donde la menor fue sorprendida por su primo, quien la amenazó y la ultrajó sexualmente. Aduciendo que “la degollaría si no hacía lo que le pedía”.

De inmediato, tras escuchar el calvario que durante los últimos años vivió su hija, la mujer se dirigió a la sede de la Comisaría Comunitaria 32 de Nueva Esperanza, donde radicó la denuncia penal correspondiente.

La Fiscalía investiga los pormenores del hecho.

Manoseos por parte de un familiar durante varios años

Ante su madre, la menor de 15 años reveló que su primo no sería el único que habría atentado contra su integridad íntima y sexual. La víctima indicó que recientemente habría sido ultrajada por otro familiar.

Se trata de un hermano del primo de la jovencita. El sujeto, en reiteradas oportunidades la habría acorralado, donde manoseó sus partes íntimas y bajo amenazas de muerte, intentó obligarla a mantener relaciones sexuales.

En todo momento, la víctima intentó evitar el ultraje. Por lo que, afortunadamente, no fue accedida por el agresor que sería su primo. El sujeto la habría amenazado en reiteradas oportunidades, por lo que teme por su integridad física. La madre de la víctima radicó la denuncia penal en contra de los dos acusados, por los supuestos delitos de abuso sexual.

Exámenes médicos y psicológicos

Ante el aberrante caso denunciado en la Comisaría Comunitaria 32 de Nueva Esperanza, la Fiscalía de Abuso Sexuales y Violencia Institucional ordenó una serie de medidas judiciales a seguir en las próximas horas.

La adolescente será sometida a diversos exámenes médicos forenses y mantendrá entrevistas con psicólogos, para conocer fehacientemente los pormenores de los detalles de las vejaciones sexuales que sufrió.

Por otro lado, se dispuso que los uniformados realizaran un informe socio-ambiental en el domicilio donde radican la víctima y sus familiares denunciados, y entrevista a los vecinos.