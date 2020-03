NO VOY A TORCER EL BRAZO: Aislamiento Absoluto para médicos que trabajan en el Chaco

Tenemos la obligación de preservar la salud de los correntinos y no voy a dar el brazo a torcer. Dijo el Gobernador Gustavo Valdés.

(Corrientes Virtual). - El gobernador Gustavo Valdés se refirió a los seis casos positivos de coronavirus que se conocieron este viernes, correspondientes a médicos correntinos que trabajan en Chaco y aseguró que “vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para evitar el contagio en Corrientes”.

Respondió así ante presentaciones judiciales que surgieron por la decisión sobre quienes cruzan diariamente el puente interprovincial para cumplir funciones en hospitales chaqueños. “Tenemos la obligación de preservar la salud de los correntinos y no voy a dar el brazo a torcer”, sostuvo para ratificar el aislamiento absoluto de estos profesionales.

El mandatario provincial realizó declaraciones radiales este viernes a la tarde, minutos después de conocerse seis nuevos casos positivos de coronavirus, pertenecientes a correntinos profesionales de la salud que se desempeñan en Chaco y que están vinculados al caso informado en la víspera. Estos nuevos resultados fueron obtenidos en el Laboratorio Central de la Provincia a partir de reactivos adquiridos por el Gobierno provincial y con ellos el total en Corrientes suman 11 casos confirmados.

“Vamos a mandar las muestras también al Instituto Malbrán para tener una contraprueba, pero ya habíamos tomado medidas respecto de todo el personal de salud que vive en Corrientes y trabaja en el Chaco, por lo tanto, estamos esperando más resultados y por eso es que decidimos aislar a todos”, indicó al respecto, Valdés.

El Gobernador comentó que ello motivó la presentación de recursos de amparos para evitar restricciones, a lo que aclaró: “Nosotros no tenemos problemas con el tránsito al Chaco, lo que queremos es preservar la salud de los correntinos y que si van al Chaco (a trabajar en hospitales, públicos o privados) que estén en el territorio correntino en cuarentena como si hubiesen vuelto de otro país”.

“No tengo problemas que los médicos vayan al Chaco, que vayan y vengan, pero acá tienen que estar absolutamente aislados. No es un conflicto con el Gobierno del Chaco, estamos trabajando de manera conjunta, pero en este punto no voy a dar el brazo a torcer, no voy a dar marcha atrás”, remarcó, insistiendo en que “pueden ir al Chaco todas las veces que quieran, pero nuestra responsabilidad es la salud pública de Corrientes”.

En este marco, recordó que “hace varios días ya, dimos licencia obligatoria a todo el personal de la administración pública que tiene domicilio en el Chaco, de manera que evitemos el contagio de poblaciones”. Y agregó que “lamentablemente, el Chaco no tomó las mismas medidas que tomamos nosotros de darle licencia al personal de su salud pública que tiene domicilio en Corrientes, los siguió convocando y hoy tenemos esta consecuencia”, entendió.

Luego sostuvo que “vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para evitar el contagio en Corrientes y tratar de detener esto, hasta que sepamos quienes son los que están contagiando”.

Para determinar esto, Valdés indicó que “estamos esperando más análisis para ver cuáles son las personas que pueden estar infectadas”. A la vez, reconoció que “esto nos causa alarma, porque son aproximadamente 70 médicos que van y vienen entre el sistema de salud”.

“Nosotros entendemos la situación del Chaco, pero el Chaco también tiene que entender la situación de Corrientes, porque nosotros tenemos la obligación de preservar la salud de los correntinos”, afirmó el mandatario.

En este contexto, Valdés garantizo que “vamos a seguir siendo tan estrictos como sea necesario para que el virus no circule entre la población de Corrientes. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, reconociendo que “son medidas antipáticas, pero son las que tenemos que tomar, porque hay que ser conscientes que estamos ante una pandemia y las medidas hay que tomarlas, aunque sean antipáticas”.

Y consideró que “si comenzamos a tener circulación entre las ciudades, esto va a ser un desastre, ahora estamos detectando uno de los focos y estamos haciendo todo lo posible para evitar que el virus se propague en Corrientes”.

Por otra parte, consultado por la decisión nacional de centralizar la distribución de respiradores, Valdés señaló que “nosotros los habíamos adquirido y teníamos ya comprometida la entrega de 110 respiradores de una firma. Hoy esa producción fue cancelada, la compra quedó sin efecto y fue acaparada por el Gobierno nacional. Ya nos adelantaron extraoficialmente que estamos por recibir del Gobierno nacional cinco respiradores”. No obstante, indicó que “de igual forma estamos haciendo gestiones para traer respiradores de China, de alta complejidad para terapia intensiva”.

A su vez, el Gobernador adelantó que la Provincia otorgará un reconocimiento al esfuerzo sanitario de personal afectado a luchar contra esta pandemia. "Hemos firmado un decreto de plus extraordinario para empleados de la salud que se va a dar a conocer por el Ministerio de Salud”, aseveró.