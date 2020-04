El Gobierno provincial confirmó aislamiento y asistencia a todo el barrio San Marcos por un foco de Coronavirus

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el ministro secretario General, Carlos Vignolo, junto al intendente de la Capital, Eduardo Tassano, confirmó este viernes el aislamiento obligatorio para 1.200 familias del barrio San Marcos de la ciudad de Corrientes.

(Corrientes Virtual). - La medida de inédita magnitud debió tomarse dada la detección de Coronavirus en un hogar y según la investigación epidemiológica del caso debió procederse a ese extremo. Los funcionarios garantizaron asistencia alimentaria y sanitaria en toda la barriada que permanece fuertemente custodiada y pidieron la solidaridad de la sociedad y los medios de comunicación para no estigmatizar a sus pobladores.

En el Salón Verde de Casa de Gobierno, el ministro secretario general, Carlos Vignolo, hizo en primer lugar un relato cronológico sobre cómo se dio el hecho vinculado a la persona contagiada de Coronavirus, cuya situación derivó en el bloqueo y aislamiento total del barrio San Marcos, por razones de prevención y seguridad en la salud de la población.

“En el día de ayer habíamos anunciado un nuevo caso de contagio de Coronavirus en Corrientes, que correspondía a un personal del área de salud privada de Resistencia, con domicilio en Corrientes, la que fue diagnosticada como positiva a partir de un análisis practicado por autoridad sanitaria de la provincia del Chaco.

Salud Pública de Corrientes se notifica de ello y nos vimos sorprendido porque fue una muestra no tomada por nuestra provincia. Se inician investigaciones epidemiológicas, la positividad viene del Instituto Malbrán y recibimos la notificación en la jornada de ayer a las 10 de la mañana, vía telefónica a través del Comité de Crisis del Chaco, donde nos informan del caso positivo”, comentó el ministro.

Seguidamente, mencionó que la investigación permitió averiguar que se trataba de una enfermera del área de salud privada del Chaco, que mantuvo aislamiento preventivo hasta el 2 de abril. El 3 de abril concurrió al Chaco a trabajar, el 4 también y ese mismo día la autoridad sanitaria de aquella provincia le tomó el hisopado y siguió trabajando los días posteriores.

“Entendemos, aunque es materia de investigación, que recibió la orden de estar en cuarentena, tras practicarles el hisopado, que se le practicó en carácter de sospechosa, por haber estado en contacto con un caso de coronavirus fallecido de Resistencia.

Entre el 4, día de la toma de la muestra y el 8 de abril, esta persona se trasladó a pesar que en su declaración mantuvo que estuvo cumpliendo el aislamiento. Contamos con registros del Puente General Belgrano, con día y hora del cruce, como lo venimos haciendo pormenorizadamente con los controles que venimos efectuando. Esta persona cruzó a trabajar el día 6 de abril”, agregó Vignolo.

Y prosiguió afirmando que todo esto pertenece una investigación epidemiológica realizada por la autoridad sanitaria de Corrientes, ya que “hasta el momento no hemos recibido informe alguno de esta situación por parte de la provincia del Chaco y quiero hacer notar que cuando se le tomó la muestra en la vecina provincia, no recibimos ninguna información que esa persona era sospechosa y se le había efectuado el testeo correspondiente” y puso de relieve que si Corrientes, como indicaba el protocolo de seguridad, hubiese recibido la información de parte del Chaco, “nos hubiésemos encargado inmediatamente del cumplimiento de la cuarentena de esta persona, que vive junto a su familia que es numerosa y se ha desplazado en el barrio San Marcos, de un modo bastante libre, sin respetar los protocolos de seguridad”.

Para Vignolo, se trata de una situación compleja y difícil, sobre todo por la falta de información y tras analizar la problemática, y como es de conocimiento público, se tomó la decisión del bloqueo del barrio, para preservar la salud de la gente y verificar cuales son los lugares de mayor peligrosidad y contagio. También para proteger a la familia afectada y no puede entrar ni salir nadie del barrio, con más de dos mil personas adentro, a las el gobierno de Corrientes, en articulación con la municipalidad, “va a asistir y acompañar con un con un trabajo riguroso en términos sanitarios”.

Vignolo contó que se procedió a bloquear el barrio, en principio por dos semanas. “Empezó un seguimiento epidemiológico para determinar si existen otros casos, a medida que constatemos la salud de los vecinos iremos liberando sectores”, indicó.

Mientras que el intendente, Eduardo Tassano, al tomar la palabra, dijo que en el barrio San Marcos “viven aproximadamente 1200 familias, a las testearemos progresivamente. La familia donde se detectaron casos permanece aislada, en total son diez personas y se esperan resultados de los estudios” y señaló que por prevención, se desinfectan lugares como el supermercado de Maipú y Tte. Ibáñez, además de la sede de ACOR, que permanecerá cerrada, al igual que el Saps del barrio, y garantizó el normal servicio de recolección de residuos.

Posteriormente, al retomar sus conceptos, Vignolo destacó que es el “momento para que los correntinos demostremos nuestra solidaridad con el barrio, sus vecinos no son los responsables de lo que pasó”, prosiguió el ministro agregando que “lamentablemente, las cosas se dieron de una forma que no hubiésemos querido”. Puso de relieve la necesidad de coordinar mejor la comunicación con otras autoridades sanitarias para tener información al instante y trabajar en conjunto. “Todo lo que sabemos fue una investigación nuestra, ya hicimos el pedido para contar con información oficial”.

No estigmatizar al barrio o a las personas

“Acá no hay que estigmatizar a un barrio o a las personas, si debemos prevenir y ayudar ante esta problemática que se ha suscitado. Lo importante es que se conozca la verdad, que la gente sepa cómo son las cosas y lo que se está haciendo”. subrayó Vignolo.

Asistencia, apoyo y contención a los vecinos del barrio San Marcos

Asimismo, Vignolo dejó en claro que, por precisas instrucciones del gobernador Gustavo Valdés, la Provincia, junto a la municipalidad de Capital está tomando todas las medidas necesarias, para atender a los vecinos del barrio San Marcos en sus necesidades básicas y demandas cotidianas, con una mesa de trabajo trabajando en terreno, conformada por el ministerio a su cargo, junto a las carteras de Salud Pública, Desarrollo Social, la Policía de Corrientes y el apoyo de la subsecretaría de Trabajo, ya que la gente aislada va a precisar asesoramiento ante la imposibilidad de poder salir a cumplir con las obligaciones laborales. “Se van dando situaciones, como el caso de una persona con tratamiento oncológico, a las que iremos dando respuesta”, dijo el ministro.

“El trabajo de los asistentes sociales de Desarrollo Social es importante para tomar contacto con la gente del barrio como labor de contención y vamos a ayudar a que el humor de la gente esté mejor, siendo solidarios”, puntualizó Vignolo.

Sobre los nuevos casos

En tanto, el funcionario provincial informó que de los 31 casos positivos de Coronavirus que se registran actualmente en Corrientes, 17 de ellos tienen que ver con contactos con personas que trabajan en el Chaco en el área de salud. “Hoy se agregaron tres casos que son derivados de contacto estrecho con el caso que relatamos y otro caso más de personal de salud que trabaja en el sector de terapia intensiva del Hospital Perrando. Tenemos que hacer un esfuerzo grande y hacer notar la responsabilidad de las personas que obligatoriamente hacen la circulación Chaco – Corrientes por necesidades laborales. El personal de salud de Corrientes, del Chaco y de todo el país está haciendo un esfuerzo enorme, atendiendo la primera línea de esta pandemia y volvemos a insistir en la responsabilidad social”, expresó con tono firme el ministro.

Enseguida puso como ejemplo de esa responsabilidad social el cuarto caso de la persona contagiada en el Hospital Perrando, que “se auto aisló, se contactó con la autoridad sanitaria, fuimos en su atención, se le hizo el testeo y dio positivo.Esa persona cumplió a la perfección con el protocolo”.

Controles en la circulación vehicular

Refiriéndose a los controles en el puente, Vignolo dijo que se controlan todos los vehículos, se los desinfecta y se toma la temperatura de los conductores. Desde hace dos días también se realiza hisopado, pero señalaron que está sujeto a la voluntad de la persona, si es que no presente síntomas.

Vignolo dejó en claro además que la circulación no es algo que se impida, porque no es competencia de la Provincia. Sobre el supuesto “impedimento” de circulación para un grupo de médicos que presta servicios en Chaco, se aclaró que fue debido a que ocho de ellos dieron positivo en el hisopado, por lo que se estableció aislamiento para todos ellos. “Fue un malentendido, no podemos entrar en guerra entre hermanos”, dijo el funcionario.

La flexibilización de la cuarentena dependerá de varios indicadores

Por su parte, al continuar con sus palabras, Vignolo señaló que para tomar cualquier decisión sobre flexibilizar o no la cuarentena, se deben tener en cuenta tres indicadores: la curva y el grado de contagio, como está la línea de atención sanitaria y cuál es el comportamiento social.

Para finalizar, ratificó el compromiso asumido por el gobernador Valdés en adherirse a las decisiones que se tomen a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria, aclarando que se pueden agregar particularidades propias de acuerdo a la realidad de cada provincia y apostó a seguir “trabajando todos juntos, ya que está en juego la salud pública y solo por ese camino vamos a conseguir resultados positivos frente a la crisis”.