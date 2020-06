Dos nuevos casos de Coronavirus positivos en Corrientes

Corrientes alcanzó los 103 casos positivos de Coronavirus, en las últimas 24 horas se registraron dos casos nuevos, corresponden a una persona que trabaja en la salud y que presta servicio laboral en el Chaco y el otro es un contacto estrecho con un positivo anterior, ambos se encuentran aislados y en buen estado de salud.

(Corrientes Virtual). - Se mantienen activos 9 casos positivos, uno de Mocoretá y ocho en Capital de estos últimos, uno se encuentra internado en el hospital Llano en condición clínica estable, y los otros se recuperan aislados en sus domicilios en buen estado de salud. Hay tres casos sospechosos, dos se encuentran internados en el hospital Llano y uno en el Juan Pablo II, todos están en condición clínica estable. Permanecen en aislamiento preventivo 1774 personas y han concluido la condición de aislamiento preventivo a la fecha 8321 personas.

El Comité de Crisis sostiene que no debe generar en la comunidad preocupación la existencia de nuevos casos positivos de COVID-19, dado que el trabajo de detección funciona correctamente y permite tomar las medidas necesarias para evitar la circulación comunitaria del virus. No obstante, ratifica la necesidad de cumplir de manera estricta las medidas de seguridad e higiene y de cuidados personales, la Pandemia no ha sido superada y estamos en un momento de muy alto contagio en el país, por lo que es necesario una gran dosis de responsabilidad de todos los habitantes.

Coronavirus -COVID-19

Dos casos positivos nuevos, se trata de un personal de salud que trabaja en el Chaco y un contacto estrecho con un positivo anterior, ambos están aislados y en buen estado de salud.

Se acumulan a la fecha 103 casos positivos.

Se han recuperado 94 personas que fueron dadas de alta.

Hay 9 casos positivos activos, uno de ellos está internado en el hospital Llano en condición clínica estable, y los otros ocho se recuperan aislados en sus domicilios, en buen estado de salud.

Hay tres casos sospechosos internados, dos en el Hospital Llano y uno en el Juan Pablo II, todos se muestran clínicamente estables.

Hay 1774 personas en aislamiento preventivo.

Han concluido la condición de aislamiento preventivo a la fecha 8321 personas.