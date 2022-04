Ensalada de garbanzos y atún

Una elaboración más para preparar una refrescante y saludable receta de ensalada que vaya más allá de la típica ensalada de lechuga, cebolla y tomate. Una ensalada de garbanzos que, a pesar de que pueda parecer un poco rara, está bastante rica.

(Cocina casera y facil). - Para hacerla, necesitaremos unos garbanzos cocidos, o incluso de bote, unos ingredientes que pueden ser de libre elección y un aliño de aceite de oliva y vinagre. Para preparar esta ensalada de garbanzos, necesitarás estos ingredientes.

Ingredientes para 4 personas

400g de garbanzos

1/2 pimiento verde

1/2 pimiento rojo

1/2 cebolleta

4 palitos de cangrejo

2 latillas de atún

aceite de oliva

vinagre de módena

Bicarbonato sódico

Preparación

1.- Cocemos los garbanzos. Para ello, los ponemos en remojo la noche anterior, con abundante agua y una cucharadita de bicarbonato sódico.

2.- Al día siguiente, escurrimos del agua y los metemos en abundante agua fresca. Dejamos cocer en la olla a presión unos 25 minutos. Si no, en una olla convencional en torno a hora y media, hasta que estén blando. Puedes obviar estos dos pasos empleando garbanzos de bote. A mí, personalmente no me gusta utilizarlos pero, sí es cierto que nos ahorra un montón de tiempo para la elaboración de esta ensalada

3.- Introducimos los garbanzos ya cocidos en una ensaladera. Añadimos el pimiento verde, el rojo y la cebolleta bien picados. Añadimos también los palitos de cagrejo cortados en rodajas finas y el atún en conserva.

4.- Aliñamos con aceite de oliva y vinagre de módena. Mezclamos bien antes de servir

Así de fácil tendrás una ensalada de garbanzos estándar. Por supuesto, podrás añadir o quitar ingredientes a tu gusto ¡Imaginación al poder!