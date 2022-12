Como preparar tortilla a la parrilla rellena al estilo jujeño

(Corrientes Virtual). - Cuando vamos de viaje hacia el norte de nuestro país, no sólo nos quedan los lindos recuerdos de sus paisajes y su gente…también nos quedan el sabor de sus comidas en nuestro paladar.

Visitando Purmamarca y Tilcara, tuvimos la oportunidad de probar estas exquisitas tortillas, ideales para acompañar con unos mates. Como es de costumbre no me pude aguantar las ganas de preguntarles cómo la hacían y ellos muy amablemente me dieron sus secretos. Allí todo tiene otro sabor, pero podemos intentar hacer algo parecido.

Espero que pruebes de hacerlas…¡te van a encantar!

Ingredientes:

-1k de harina 000

-1 cdita. de sal fina

-30 grs. de levadura fresca o bicarbonato

-1 cdita. de azúcar

-200 grs. de grasa de cerdo

-2 tazas de agua tibia

-250 gms. de jamón

250 gms. de queso cremoso

¡A continuación te mostramos cómo preparar esta delicia!

Preparación

En un recipiente colocamos la harina y ahuecamos en el centro. Alrededor pondremos la sal y en el hueco la levadura, junto con un poquito de agua tibia y el azúcar. Vamos deshaciendo la levadura con los dedos, veremos que va saliendo como espumita, eso es porque la levadura comienza a hacer efecto. Le agregamos la grasa derretida.

Es importante que sepas que la levadura se puede reemplazar con una pizca de bicarbonato, esto hará que te salga una masa bien esponjosa, tiene el mismo efecto que la levadura.

Ahora si, agregamos el resto de agua de forma gradualmente y comenzamos a amasar sobre la mesada. Debe quedar una masa lisa, suave y consistente.

Dejar reposar la masa, hasta que esta duplique su volumen. Amasar nuevamente y separar en 5 bollitos , aproximadamente te saldrán 5 tortillas, eso depende del grosor que la quieras.

Las estiramos con un palote y comenzamos a rellenar con el jamón y queso, la doblamos y le hacemos un repulgue en la punta para que no se le salga el relleno. Te quedará como una empanada gigante.

Ahora la llevamos a la parrilla, el fuego no debe estar muy fuerte para que se cocine despacio. No se tiene que arrebatar.

Cocinamos de ambos lados y listo…¡a preparar unos ricos mates!

Fuente: Raza Folklórica