Con apoyo oficial, se realizó el Torneo Provincial de Ajedrez Online Bullet 2020

(Corrientes Virtual). - Con el auspicio y apoyo del Gobierno de Corrientes, a través de la Secretaría de Deportes, se realizó el “Torneo Provincial de Ajedrez Online Bullet 2020”, que abarcó las categorías sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y Libre y contó con la participación de más de 90 jugadores.

El encuentro fue organizado por las áreas de coordinación de ajedrez de la cartera deportiva, y si bien tuvo lugar el pasado 10 y 11 de octubre; el acto de premiación, bajo estricto protocolo sanitario, se concretó este viernes 30, en la sede de la Secretaría de Deportes, con presencia del titular del área, Jorge Terrile.

La modalidad online para este tipo de competencias, se ajusta a las recomendaciones sanitarias y de bioseguridad Covid-19. En este sentido, Terrile destacó la realización del certamen y el incentivo a esta disciplina que brinda el Gobierno de la Provincia para que niños, jóvenes y adultos logren desarrollar y optimizar su juego.

Primeros puestos por categoría

Sub 9: Campeona Provincial: Mileidy Lencinas (San Cayetano). Subcampeón: Ayrton Sena Gómez (Riachuelo). 3er puesto: Genaro Hernán Obregón (Monte Caseros).

Sub 11: Campeón Provincial: Bruno Valenzuela (Corrientes Capital). Subcampeón: González Yaccuzzi Facundo Raúl (Corrientes Capital). 3er puesto: Genaro Hernán Obregón (Monte Caseros).

Sub 13: Campeón Provincial: Tomás Pueyo y Pueyo (1er año Kid’s school - Corrientes Capital). Subcampeón: Nahiara Galeano (Riachuelo). 3er puesto: Jonatan Piri (San Cayetano).

Sub 15: Campeón Provincial: Ramón Alejandro Ojeda (Caa Catí). Subcampeón: Iván Ibáñez (Corrientes Capital). 3er puesto: Jonatan Piri (San Cayetano).

Sub 17: Campeón Provincial: Tobías Legar (Bella Vista). Subcampeón: Lautaro Montenegro (Corrientes Capital). 3er puesto: Sixto Feliciano Arrejin (Corrientes Capital)

Categoría libre/absoluta: Campeón Provincial: Maestro FIDE Daniel Pérez (Corrientes Capital). Subcampeón: Máximo Latashen (Corrientes Capital). 3er puesto: Hugo Ojeda (Santa Ana).