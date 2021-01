El Club San Martín cumple 89 años

(Corrientes Virtual). - El club San Martín continúa forjando un camino de vida social, institucional y deportivo y este viernes cumple 89 años de vida. Fue un 24 de enero de 1932 cuando inició a transitar por la senda de la gloria, enmarcada en una historia particular que deja su impronta con cada paso.

Hace casi nueve décadas, la entidad “rojinegra” dio su primer paso en una asamblea que tuvo lugar en la Escuela Centenario de esta ciudad, donde se definió la creación del nuevo club que en sus inicios tuvo un nombre vinculado al tenis (deporte fundacional de la flamante entidad): Robson Tennis Club, en homenaje al por entonces campeón argentino, Guillermo Robson.

La nueva entidad surgió como un desprendimiento del desaparecido Club 9 de Julio que se encontraba en las cercanías del Hipódromo “General San Martín”. Molestos porque la mencionada institución había descuidado el aspecto deportivo, algunos socios decidieron alejarse y formar otra institución.

Así se llegó a la reunión de 1932 en una de las aulas de la tradicional escuela donde se dio origen al nuevo club proclamado como primer presidente el doctor Antonio Peluffo. Integrada la Comisión Directiva, que surgió de un grupo de 43 fundadores, se encaró la búsqueda de la sede.

La primera casa fue en la intersección de las calles 9 de Julio y Chaco, donde hoy se levanta el edificio de Vialidad Nacional. Un año después (1933) se consiguió la cesión en forma precaria del terreno ubicado en Salta y Moreno, mientras que la transferencia definitiva del predio por parte del Consejo Superior de Educación de la Provincia se consiguió en diciembre de 1950.

Según la revista que recuerda las Bodas de Oro de la entidad, una de las condiciones impuestas para la cesión fue el cambio de nombre lo que fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 16 de octubre de 1949, oportunidad donde se fijó “Club San Martín”.

Los primeros deportes que se practicaron en la entidad fueron el tenis, básquet, bochas, pelota a paleta, natación y tenis de mesa. En todos ellos, con destacados resultados que le permitieron a la institución ir ganando importantes espacios hasta convertirse hoy en una de las más grandes de la región.

La marca del básquet

La historia del básquet “rojinegro” sigue escribiendo páginas de mucho reconocimiento. Porque antes de obtener su primer título en la Liga Nacional de Básquetbol en el año 2017, durante casi 90 años de vida el Club San Martín también vivió grandes momentos dentro del basquetbol nacional.

En los años 70 se destacó en los viejos Campeonatos Argentinos de Clubes, con equipos de gran categoría y jugadores de una enorme condición técnica que marcaron toda una época.

Con la llegada de la Liga Nacional, también se sumó a la “revolución” basquetbolistica participando del ya desaparecido Pronea donde logró el ascenso a la Liga B. Cómo la vida misma, llegaron algunos momentos negativos hasta que regresó a la competencia nacional y, en el 2007 se consagró campeón de la ex Liga C (actual Argentino de Clubes), al superar en la final a Unión y Fuerza, y obtiene el derecho a jugar la ex Liga B (Torneo Federal).

Sin embargo, no participó en esta categoría dado que en la temporada 2007-2008 compró una plaza dar el salto al Torneo Nacional de Ascenso.

En el año 2011 vivió otro año de gloria. Venció a Ciclista Juninense en el cuarto juego del repechaje por 88 a 83 y de esta manera obtuvo el derecho a jugar en la Liga Nacional de Básquet.

Lleva varias temporadas consecutivas en la máxima categoría del básquetbol argentino con un gran presente y va forjando camino y representación para Corrientes y para todo el Nordeste en una disciplina que sigue mostrando pasos de crecimiento y madurez dirigencial y deportiva.

Comprometidos con la sociedad

Durante el 2020, año en que las actividades deportivas se vieron frenadas debido a la pandemia de Coronavirus, la comisión directiva junto a toda la familia Rojinegra colaboró con diferentes instituciones de bien público, realizando sorteos a beneficio, donaciones de mercaderías, ropa y elementos de higiene, ayudando así a quienes más lo necesitaron, cumpliendo además con el rol social de resguardar la integridad de socios y vecinos en un año diferente y de mucho cuidado personal para todos.