Más de 1200 alumnos de escuelas rurales de Corrientes regresaron a clases presenciales

(Corrientes Virtual). - Después de 7 meses de suspensión de asistencia a las aulas por la Emergencia Sanitaria en el marco de la pandemia del Coronavirus, este lunes 1247 alumnos de 66 escuelas rurales de Corrientes regresaron a clases presenciales, el cual es optativo tanto para estudiantes y docentes según el Decreto firmado por el gobernador Gustavo Valdés.

La decisión se concretó luego de un análisis territorial de las condiciones sanitarias en las diferentes zonas de la Provincia, conforme al protocolo que establece el Comité de Crisis para lugares de bajo riesgo epidemiológico.

Por tal motivo, la ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez, encabezó una conferencia de prensa en el Salón Verde de Casa de Gobierno, para presentar el dispositivo de reanudación parcial de actividades escolares presenciales. “Quiero gratamente comunicar que para Corrientes hoy es un gran día”, expresó la funcionaria, ya que “pudimos retornar a las clases presenciales en distintas escuelas del interior provincial”.

Contó que “este trabajo coordinado comenzó junto al gobernador Gustavo Valdés, quien en distintas reuniones debatimos y dialogamos respecto a la posibilidad de volver en las zonas rurales”. La tarea continuó junto a los equipos técnicos, “quienes rápidamente se sumaron al trabajo, pero tampoco quedó ahí y hoy quiero agradecer muy especialmente a los referentes gremiales por poder enfrentar juntos este proceso” agregó.

Son 66 los establecimientos educativos que desde este lunes ya están en actividad escolar presencial. Al respecto, la Ministra lamentó que “la variabilidad de la pandemia hace que podamos cambiar esta situación: para mejorarla y agregar número de escuelas en los próximos días, o para restar el listado”.

“Hay lugares donde no podemos volver”

También aclaró que “hay lugares donde no podemos volver, como en la ciudad de Corrientes, Bella Vista y Paso de los Libres, porque son las zonas donde hay mayor número de contagios”. Igualmente reiteró que se puede ir cambiando en relación a dos variables: “la situación de número de contagios; y la comunicación directa que vamos a establecer a través de los supervisores escolares y con los directivos, para monitorear el estado de situación real de cada uno de los establecimientos”.

El retorno involucra en la oportunidad a las escuelas de nivel primario y secundario, con las modalidades técnica, agrotécnica y Escuela de la Familia Agrícola (EFA).

Son 21 establecimientos de escuelas primarias de cuarta categoría, es decir las que tienen personal único, donde asisten solamente los 6° grados de la terminalidad de dicho nivel, los cuales representan un total de 72 alumnos. Asimismo, detalló que concurrirán a clases presenciales todos los días, “para trabajar un refuerzo de los contenidos prioritarios”.

En lo que se refiere al nivel secundario, son 11 las Escuelas Agrotécnicas que volvieron con un total de 112 alumnos, quienes “van a llevar adelante sus prácticas profesionalizantes para poder recibirse” dijo. De las EFAs volvieron 16 con un total de 507 alumnos.

También iniciaron las actividades 18 escuelas técnicas con 556 alumnos e indicó que “cumpliendo todos los protocolos vigentes, van a poder asistir junto con los docentes de las prácticas profesionalizantes para poder llevar adelante la tarea”.

Benítez anunció además que “regresan a las prácticas los alumnos de la educación superior, como las tecnicaturas y sumado a ellos los estudiantes de la formación docente, que en la medida que las escuelas se vayan habilitando y los ISFD puedan aunar criterios y ensamblar la tarea, quizás puedan volver a sus prácticas”.

Cabe destacar que previamente se realizó un análisis territorial de las condiciones sanitarias de las diferentes zonas de la Provincia, conforme al protocolo que establece el Comité de Crisis de Corrientes para zonas de bajo riesgo epidemiológico en el contexto del COVID-19, en concordancia con las normativas del Consejo Federal de Educación (CFE).

Para ello se consideró la Resolución del CFE que estableció el protocolo, marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores, considerando como parámetro para disponer la reapertura de clases presenciales que en las regiones urbanas y periurbanas registren “una tasa regular mínima o nula de contagios”.

Por otra parte, se encuentran vigentes normativas provinciales que enmarcan este proceso de continuidad pedagógica, que aprueban los contenidos prioritarios en el marco del Plan Estratégico Educativo 2020 en el contexto de crisis COVID-19. También el Decreto del Poder Ejecutivo provincial que aprobó el marco conceptual regulatorio de excepción para la evaluación, acreditación y promoción de contenidos prioritarios, en los niveles obligatorios de gestión estatal y privada, del sistema educativo provincial para los ciclos lectivos 2020/2021 y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria en Corrientes.

Instituciones educativas que retomaron la actividad

Retomaron las actividades escolares, las Escuelas Agrotécnicas de 3 de Abril; de Curuzú Cuatiá; Lomas de Empedrado en el Departamento de Empedrado; “José María Malfussi” de Arroyo Méndez en el Departamento General Alvear; Arerunguá en el Departamento General Paz; en el Departamento de Goya, el de Mercedes Cossio y San Isidro; Ramada Paso en el Departamento de Itatí; “Eulogio Cruz Cabral” de Mercedes; “República de Venezuela” de Monte Caseros; y el de Paraje Poñi en el Departamento de Sauce.

Las Escuelas Primarias que retornaron a clases son en el Departamento de Esquina, la N°971 de Aquino, N°572 “San José de Calasanz” de Rincón de Sarandí y la 169 “Dr. José Alfredo Ferreira” de Tres Mojones; en el Departamento Monte Caseros, la Escuela N°647 “José Mármol” de Arroyo Timboy y Escuela Primaria N°888 “San Jorge” de Colonia Libertad. También en el Departamento de Curuzú Cuatiá, la Escuela N°585 de Baibiene y 567 “Paso de las Piedras” de Sarandí; en el Departamento de Empedrado, la Escuela Primaria Común N°539 de Cañada Burgos y N°932 “Ángela Ramírez de Romero” de El Pollo Este; y en el Departamento de San Luis del Palmar, la N°192 “Soldado Ramón García” de Chañar y 119 de Oratorio.

La Escuela N°862 de Colonia Carlos Pellegrini en el Departamento San Martín; en el Departamento Santo Tomé, la 152 de Colonia Unión y la N°561 “Ctte. Gregorio A. Portillo” de Gobernador Virasoro; y en el Departamento General Paz, la Escuela 60 de El Zapallo y 804 “Josefina Blanco de Romero Quesada” de Tacuara Carendy. Otra de las escuelas que abrió este lunes es la 756 “Ofelia Clementina Portalea” de Ensenadita en el Departamento de San Cosme; Escuela Primaria Común N°978 de Mburucuyá; y la N°654 “Francisco Vargas (H)” de Rincón del Sauce en el Departamento de Sauce.

Las 16 EFAs son “Peju Porá” de Perugorría en el Departamento de Curuzú Cuatiá; en el Departamento de Esquina, “Esperanza Campesina” IS-21 de Coronel Abraham Schweizer y “Guayquiraró” IS 48 de Rincón del Guayquiraró; y en el Departamento d Goya, “Anahí” IS 19 de Casualidad, “Coembota” IS 16 de Colonia Pucheta, y “Jaha Katu” IS 29 de Las Tres Bocas. Además, la EFA “Itu” IS-28 de Rincón Santa María en el Departamento de Ituzaingó; en el Departamento de Lavalle, “Ñanemba´e” IS 49 de Gobernador Juan E. Martínez y “Santa Lucía” IS 9 de La Bolsa; y “Mocoví” IS-23 de Arroyo Mota en el Departamento de Monte Caseros.

La EFA “Renacer” IS 47 de Pago Alegre en el Departamento de Saladas; “Tupa Rembiapo” de Santa Ana; “La Cruz” IS 45 de La Cruz en el Departamento San Martín; “Ñande Roga” I-36 de Colonia San Antonio en el Departamento San Miguel; “Colonia Union” IS 71 en Colonia Unión en el Departamento Santo Tomé; y en el Departamento de Sauce la EFA “Arandú Roga” IS 22 de Cañaditas.

Mientras que las Escuelas Técnicas que regresaron a las clases presenciales son en el Departamento Concepción, “Hijas de María” y “Santa Rosa”; “Ing. Juan José Gómez Araujo” de Curuzú Cuatiá; “Dr. Juan Ramón Vidal” de Esquina; Escuela Técnica de Itá Ibaté en el Departamento de General Paz; y en Goya, “Arq. Francisco Pinaroli” y “Valentín Virasoro”. En Ituzaingó, la Escuela Técnica “Eugenia Elma Moros” e “Ing. Roque Guillermo Carranza”; Escuela Técnica de Mburucuyá; “Libertador General Don José F. de San Martín” de Mercedes; “Alfredo Carlos Passera” de Mocoretá; y “Pedro Ferré” de Monte Caseros.

Y por último, “Dr. Juan Gregorio Pujol” de Saladas; “Ntra. Señora de Itatí” de San Luis del Palmar; “Remedios Escalada de San Martín” de San Roque; “Adolfo Felipe Navajas Artaza” de Santo Tomé y la Escuela Técnica “Nuevo Milenio” de Gobernador Virasoro.

Acompañaron a la ministra Susana Benítez, los subsecretarios de Gestión Educativa, Julio Navías; de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi; Infraestructura Escolar, Emilio Breard; la presidente del Consejo General de Educación de Corrientes, María Inés Pérez de Varela; representantes gremiales, entre otros.