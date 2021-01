Educación avanza con un sumario tras las publicaciones virtuales de un docente

(Corrientes Virtual). - Tras el posteo virtual realizado en la cuenta de Facebook de un docente del Instituto Superior de Formación Docente (IFD) de Mercedes, el Ministerio de Educación de Corrientes a través de la Dirección de Educación Superior comunica que ya se realizaron las primeras actuaciones administrativas y la correspondiente comunicación al docente.

El equipo de conducción del IFD de Mercedes mantiene una permanente comunicación con la Dirección de Educación Superior de la cartera educativa provincial y cuenta con el asesoramiento de la misma. Una vez finalizado el período de receso, se continuarán con las actuaciones hasta la resolución que corresponda a la conducta observada.

“Tenemos que seguir los pasos administrativos dado que esto es muy grave porque no es una conducta acorde con el cargo del docente”, dijo a un medio radial de la capital provincial la directora de Educación Superior, Susana Nugara.

Explicó también que lo primero que hizo la rectora del IFD fue hablar con el docente, decirle que pida disculpas. “Eso el docente lo hizo enseguida, pero no es suficiente, además yo le pregunté a la rectora si el profesor tenía antecedentes y me dijo que sí, que ya tenía dos notificaciones por cédula de algunas conductas que no tenían que ver con esto, pero si hay antecedentes”, remarcó al respecto Nugara.

Actualmente se está trabajando en el sumario, “hay un acta que el docente firmó en donde se le comunica esta situación. En febrero eso se va a elevar a la Dirección de Educación Superior”, afirmó la funcionaria de la cartera educativa, dejando en claro que “un caso así no vamos a dejar pasar”.

A la vez que aclaró que para definir la sanción intervienen los equipos legales. “Hay que seguir el proceso, él tiene su derecho a defensa y todas esas cuestiones se van a evaluar”, concluyó Nugara.