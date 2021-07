SALTA: La concejala hot promete pagarle 10 mil pesos al joven que presente el mejor proyecto

Candela Correa es conocida como la concejala influencer y tiene una particular manera de "escuchar a los jóvenes". Mirá la caliente galería de fotos.

(hombreperfiel.com). - Es concejala de Salta, y es también influencer. Tiene un look a lo Sol Pérez y ahora trascendió que es la promotora de una iniciativa política muy particular. Porque Candela Correa propone que los jóvenes que presenten proyectos en el Concejo de la Ciudad de Salta y el premio al más innovador es de diez mil pesos.

Correa está considerada como la “concejala hot” y ya tuvo reclamos porque le pidieron que asistiera a las sesiones legislativas vestida de otra manera. “Me pidieron que me ponga un saquito, me tape o me cambie de vestimenta”, dijo en octubre pasado ante el reclamo de las autoridades del Concejo. Lo que pasa es que Correa, a pesar de haber asumido un cargo en el Concejo salteño, no dejó de vestirse libremente, con colores vivos y sin perder su sensualidad.

“Una puede vestirse como quiera y eso no califica la tarea de concejal”, expresó Correa, que ahora llama nuevamente la atención por su iniciativa de premiar con dinero a un proyecto de ley, en sintonía con una figura provincial que está suspendida, llamada “Concejal por un día”, que rige en Salta y permite a los ciudadanos presentar sus proyectos, pero que dejó de funcionar por la pandemia. En este caso, la concejala hot apunta a que los proyectos sean presentados por chicos mayores de 16 años.

Para Correa, que forma parte del Frente Plural, “este proyecto ya existe, pero desde año pasado no se viene haciendo por el tema de la pandemia, por eso es que propuse hacerlo de manera virtual, aunque todavía ese proyecto no avanzó”, y agregó: “Quiero abarcar a este sector, realmente creo que es importante poder escuchar a los jóvenes, sus ideas, poder acompañarlos, motivar a que se puedan involucrar en la política y acuerden políticas públicas para poder beneficiar al pueblo salteño, a nuestra querida ciudad”, dijo.

“Animate a ser parte de este cambio, compartí tus proyectos, tus ideas serán escuchadas para poder hacer realidad cada propuesta! Juntos podemos aportar y mejorar nuestra querida ciudad”, es la presentación de la iniciativa en las redes sociales. Por otro lado, sostuvo que “cada persona que participe como 'concejal por un día' estará en nuestras oficinas, conocerá a fondo el trabajo, lo acompañaremos, y se le entregará un certificado de reconocimiento por la participación. El proyecto más innovador tendrá un premio”, promete.