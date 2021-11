¿Se puede tener una relación por internet?

(Corrientes Virtual). - Al igual que el fútbol o la política, las relaciones por internet son causa de disputa entre amigos. Hay quienes están en contra y las critican, pero también están aquellos que les dan la oportunidad e incluso, consideran que es la mejor forma de encontrar pareja en estos tiempos. ¿Quién tendrá la razón? Por supuesto, todo es diferente en cada caso, y muchas de las opiniones se basan en la experiencia de cada persona. Sin embargo, aquí te podemos dar algunas ventajas y desventajas de buscar pareja en salas de chat.

Ventajas de las citas por internet

Algunas personas aseguran que terminaron con una relación de muchos años, con un amigo de toda la vida, y después de chatear en línea, consiguieron el amor de su vida. ¿Es realmente posible encontrar el amor por internet? Aunque parece extraño, son muchos los que son testigos de que sí se puede y que trae muchas ventajas haber conocido a sus parejas por internet.

Además, el cortejo tradicional parece que ha quedado desfasado, siendo sustituido por aplicaciones móviles de mensajería instantánea, chats o redes sociales. Entre las ventajas de las que disfrutas al elegir las citas en línea, tenemos:

Conocer más personas

Aunque es más íntimo, internet nos permite conocer a personas que si fuéramos por la calle. Y es que muchos aseguran que la timidez es lo que hace que no puedan encontrar pareja, pero aquí, todo eso se olvida. Más personas se sentirán motivados a escribirte y comenzar una conversación. Y por supuesto se sentirán más libres de ligar un poco, a fin de cuentas, para eso están todos allí.

Filtros para encontrar tu pareja ideal

Sin duda es algo que quisiéramos tener en cada aspecto de nuestra vida. Poder agrupar las personas de acuerdo a características físicas, personalidad y actitudes, es una ventaja que los chats en línea nos ofrecen. De manera que solo hablarás con personas que cuenten con el perfil deseado y, por ende, que cumplan con los requisitos que estás pidiendo para una pareja.

Forma segura de conocer personas

Hoy, que vivimos en un mundo lleno de mascarillas, ligar en personas no parece ser tan práctico. Por eso, podemos decir que las citas en línea tienen un punto a su favor. Tenemos la posibilidad de conocer personas e incluso comenzar una relación sin tener que usar la mascarilla, esa que tanto odiamos. Además, no tienes que sufrir por estar en un lugar lleno de gente, que te obligaría a usarla.

No tienes que arreglarte

O bueno, no tanto como si fueras a una cita convencional. Y es que cuando salimos a la calle no solo tenemos en cuenta vestirnos bien para impresionar a nuestra pareja sino también, que lo que llevemos puesto vaya acorde con el lugar. Pero eso con las citas de internet no ocurre. Por lo general, se comienzan con chats escritos, y ya cuando hay confianza es que se hacen videollamadas.

Desventajas de las citas en línea

En cualquier asunto, siempre hay dos lados de la moneda. Por lo que, si todavía no has intentado tener una cita en línea, tienes que también considerar los contras de este tipo de relaciones amorosas. Tenemos para ti, varios contras de seria consideración, a saber:

Perfiles falsos

Sin duda, una de las cuestiones que más preocupan a los usuarios de las citas en línea, sobre todo, a las mujeres. Esto supone que la persona en realidad no tenga las características físicas que dice su perfil, presumiendo algo que no es. También, estafadores se crean cuentas de chats en línea para obtener información personal de los usuarios, y robarles dinero o extorsionarlos. Por eso, hay que saber elegir el sitio web de citas.

Información física incompleta

Por supuesto, jamás será igual ver una persona físicamente que a través de una foto o un video. Incluso el tono de voz se puede perder en una llamada en línea. Por eso, hay que tener en cuenta que, por este medio, no conocemos a cabalidad a la persona, hasta que nos citamos en persona.

Muchas posibilidades

Quizás pienses que tener muchas opciones es una ventaja, y lo es, pero también puede considerarse una desventaja. Y es que tener demasiadas personas entre tus posibilidades puede que te haga más exigentes y que jamás encuentres una pareja. Por eso, debes tener expectativas realistas y saber que nadie las cumplirá a cabalidad. Así que tienes que saber ser flexible también.