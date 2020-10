Dady Brieva fue denunciado ante el FBI por apología a la violencia y el terrorismo

La rivalidad entre Lana Montalbán y Dady Brieva existe hace ya un tiempo. Sin embargo, esta semana, llegó a niveles internacionales debido a que la periodista denunció al comediante frente a la Oficina Federal de Investigación estadounidense (FBI).

(Diario Popular). - Todo comenzó el 12 de octubre cuando Brieva, en su programa de radio, hizo unos comentarios desafortunados sobre las personas que concurrieron a la marcha contra el oficialismo. "Tengo ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio", fue una de estas declaraciones y Montalbán no se la dejó pasar.

La periodista realizó una denuncia ante el FBI por hacer apología a la violencia y terrorismo. Ahora, el humorista deberá afrontar un proceso penal en el país.

Esta no es la primera vez que se enfrentan sino que también tuvieron un episodio en donde viven. “Estaba sola un domingo a la mañana, no había un alma. Yo era una persona conocida y cuando nos cruzamos, lo saludé. Él me miró a los ojos y no contestó nada. A mí eso me dijo qué tipo de persona es. De ahí en más, todo lo que venga de él, no me sorprende”, explicó Montalbán.

Por último, además de contar el proceso penal que inició en Estados Unidos, realizó unos polémicos comentarios sobre la actualidad del humorista: "No es un comediante porque un comediante se dedica a reír a la gente y hace muchos años que este hombre no hace reír a nadie".

Para Montalbán, Brieva "es un operador político, por las razones que sea, no sabemos si recibe subsidios. Yo me indigné cuando leí lo que dijo una y otra vez y evidentemente están acostumbrados a la impunidad, a robar o decir barbaridades sin ningún tipo de consecuencias. Hice lo que cualquier ciudadano honesto tiene la obligación de hacer, denunciarlo por propiciar violencia y dar órdenes de ejercer actos terroristas", concluyó.