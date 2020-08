Automovilistas podrán circular con el comprobante de seguro en formato digital

(Corrientes Virtual). - En el marco del proceso de despapelización que se pregona desde la Municipalidad de la ciudad de Corrientes; a partir de una Resolución se establece que, los automovilistas pueden circular tanto con la licencia de conducir como con el comprobante de seguro en formato digital. Ambos formatos papel y digital, serán válidos.

Dentro del proceso de modernización implementado desde el inicio de la gestión en la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, el año pasado se habilitó, mediante una normativa local, la posibilidad de que el vecino acredite su licencia de conducir a través de la aplicación mi argentina (www.argentina.gob.ar/miargentina).

Allí, el ciudadano que se la descargue y se valide en ella tenía la posibilidad de contar con la cédula verde, la cédula azul, la licencia de conducir, una serie de documentaciones públicas que el Estado Nacional tiene centralizada y que son de validez; en formato digital.

“Esto tenía validez en ámbitos nacionales, pero no en la ciudad de Corrientes, por ello, mediante una normativa municipal adherimos. Entonces el contribuyente puede tener el carnet de manera física o aquel que no lo tenga o lo extravió puede exhibir el que está en la aplicación”, explicó el Secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

A partir de mañana a esa normativa se sumará una más en beneficio de los contribuyentes y el cuidado del ambiente.

“Hoy, lo que sumamos es la posibilidad de que el vecino exhiba su póliza de seguro mediante el formato digital; hasta el momento solo se permitía el formato papel o sea que aquel que no tenía impresa la póliza de seguro en el auto al día (vigente) era causal de secuestro del vehículo. Entonces lo que se logró y más en este contexto de pandemia, es que puedan tenerla en formato digital y exhibirla; esto también era de validez nacional pero aún no estaba permitida a nivel municipal y ahora se aplicará”, graficó.

Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek señaló que la medida surge además por un planteo de las aseguradoras que indicaban que los automovilistas “solicitaban que les manden impreso los comprobantes por temor a los secuestros; nosotros en función de esto avanzamos en este proceso de modernización con la Resolución 2059”.

Una moderna forma de moverse en la ciudad

“En el marco de la necesidad que se tiene de avanzar en la simplificación y practicidad de la exhibición de documentación a la hora de transitar en nuestra ciudad es que el municipio actuó y ha puesto esta resolución en vigencia para poder facilitar a los conductores, ante el requerimiento de agentes de tránsito o transporte que se pueda exhibir la licencia y el seguro a través de dispositivos digitales”, aseguró Sladek.

Vale recordar que desde que se inició la gestión con la premisa de despapelizar: se trabajó en la gestión documental electrónica, la guía de trámites on line, y muchos trámites se han simplificado de tal manera que se puedan hacer a través de correo electrónico o herramientas como el whatsapp. “Lo que seguimos buscando es que, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, no se requiere tener un papel o imprimir; pero aquel que no quiera y tiene una conducta más moderna pueda utilizarlo y que sea válido para quienes utilizan soportes digitales”, explicó el Secretario de Coordinación de Gobierno.