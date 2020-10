Masiva convocatoria al Banderazo por la República #12O en Corrientes

(Corrientes Virtual). - La Capital de la provincia fue epicentro del Banderazo por la República contra medidas del Gobierno Nacional, este lunes 12 de octubre, con una caravana de más de 800 vehículos y cientos de vecinos que se sumaron a la protesta.

La Coalición Cívica ARI, dijo presente una vez más y acompañó con sus principales referentes y militantes.

La manifestación se realizó, al igual que todo el país, de manera pacífica en rechazo a las medidas del Gobierno Nacional referidas a la reforma y avasallamiento al Poder Judicial, la impunidad y en defensa de la Democracia y la libertad de expresión. "Estas manifestaciones son el emergente de una sociedad que quiere avanzar sobre bases sólidas, sin prepotencia ni autoritarismo, con instituciones fuertes y justicia”, señaló el presidente de la Coalición Cívica ARI Corrientes, Hugo “Cuqui” Calvano.

“Estamos otra vez en las calles, respetando todos los protocolos sanitarios para manifestarnos, porque no nos podemos callar en este contexto de avasallamiento. Necesitamos que el Gobierno Nacional se ocupe de políticas públicas que garanticen seguridad social para todos, con equilibrio entre la salud, la economía y las libertades públicas", agregó Calvano y señaló que “No podemos permitir que continúen manejándose de esta manera tan arbitraria, según sus propios intereses: expropiaciones, impunidad, reforma judicial y ahora contra la libertad de expresión. Van por todo, no se lo vamos a permitir. Los argentinos no queremos más abusos de poder ni impunidad”.

Por su parte, el concejal capitalino por la CC ARI, Fabián Nieves, declaró: "A pesar del momento difícil, hoy en todo el país nos manifestamos porque no renunciamos a la posibilidad y esperanza de una Argentina distinta, donde el esfuerzo, el mérito, la no violencia, la prosperidad y el imperio de la Constitución sean los objetivos para construir entre todos la unidad de la Nación. Esta es la agenda que la sociedad pide priorizar al Presidente, en vez de la agenda de Cristina".

En el marco de la manifestación, también se expresó la presidente de la Mesa Capital de la CC ARI, Gabriela Gauna, quien ratificó que “hoy salimos una vez más por la República porque es la sociedad manifestándose pacíficamente la que pone límites ante el abuso diario de poder". “Cada vez somos más porque los banderazos detuvieron la salida indiscriminada de presos, la expropiación de Vicentín y estamos deteniendo la reforma judicial. Vamos a seguir acompañando a la sociedad en la lucha contra la agenda judicial de impunidad, las nuevas amenazas a la libertad de expresión y la usurpación de tierras”, aseveró.

El banderazo se realizó, al igual que en oportunidades anteriores, en modalidad de caravana y cientos de vecinos se sumaron acompañando en sus vehículos y otros tantos acompañaron desde sus casas, vistiéndolas con insignias argentinas. El recorrido inició pasadas las 17 en Costanera Sur, y luego pasó por las avenidas 3 de Abril, por J. R. Vidal, Nuestra señora de la Asunción, Patagonia, Sarmiento y concluyó en General Paz y Costanera Sur.