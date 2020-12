Correntina se destaca en su egreso como Enfermera Naval

(Corrientes Virtual). - Cabo Segundo Enfermera Valeria Soledad Risso, de la ciudad de Corrientes "De la Armada me gusta todo y la profesión me fascina"

Valeria Soledad Risso tiene 26 años y nació en la ciudad de Corrientes. Ingresó a la Armada Argentina hace 3 años y egresó de la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina (ESSA) como Cabo Segundo Enfermera. Obtuvo los mejores promedios general y académico del Escalafón Enfermería, destacándose también en Prácticas Hospitalarias.

Valeria Soledad Risso ingresó a la Armada Argentina a principios del 2018 motivada por su hermano, quien es Cabo Segundo Informático. En su Corrientes natal, estudiaba y trabajaba, hasta que vio la posibilidad de estudiar enfermería y ser militar como su hermano. "Empecé medicina, luego biología y me fue difícil combinar estudio y trabajo. Vi una oportunidad al ingresar a la Armada", introdujo la joven correntina.

"Siempre me llamó la atención la Armada Argentina, por la actividad de mi hermano, y desde que ingresé, quedé encantada con las formas militares y la disciplina", aseguró.

Esta semana, en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) situada en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), al sur de la provincia de Buenos Aires, Valeria obtuvo su diploma de egreso y la jerarquía de Cabo Segundo Enfermera.

Además, fue distinguida con los premios "Dirección General de Educación de la Armada", "Director de la Escuela de Suboficiales de la Armada" y "Dirección de Sanidad de la Armada" por alcanzar el mejor promedio general de egreso.

También fue reconocida con los premios "Casino Militar de la BNPB", por haber obtenido el segundo mejor desempeño en Prácticas Hospitalarias, y "Círculo de Oficiales de Mar", al mejor promedio académico de egreso.

Los sueños proyectados años atrás se concretaron en el acto de finalización del ciclo lectivo y junto a sus compañeros de la Promoción 121° del Escalafón Enfermería hizo realidad el sueño de ser parte de la Armada Argentina.

"De la Armada me gusta todo y la profesión me fascina", aseguró. "Los logros obtenidos representan para mí un gran orgullo. Me hubiera gustado mucho compartir este momento con mis padres, quienes por la pandemia del virus COVID-19 se encuentran en la provincia en una fase complicada y no pudieron viajar. Igualmente, los llevo siempre conmigo y son mi fuerza y mi motor para seguir adelante", destacó la cabo correntina.

Su orgullo fue el mismo que seguramente sintieron sus padres y familiares a cientos de kilómetros de Puerto Belgrano; también su novio y una gran amiga correntina que la acompañaron en ese momento tan importante para ella.

Ceremonia de egreso, diplomas y premios en la Escuela de Suboficiales

La ceremonia de egreso por la finalización del ciclo lectivo para cabos segundos enfermeros, entrega de diplomas, premios y reconocimientos, tuvo lugar el 9 de diciembre en la Plaza de Armas de la Escuela de Suboficiales de la Armada.

Junto a los egresados enfermeros, se encontraban los egresados del Curso de Integración Militar (CUIM) y de los Cursos de Capacitación de la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales (ESTT).

El acto estuvo presidido por el Director General de Educación de la Armada, Capitán de Navío Ignacio Martín Errecaborde, acompañado por el Director de la ESSA, Capitán de Navío Gabriel Carlos Adad y el Director de la ESTT, Capitán de Navío Marcelo Alejandro Leonard.

Los directores hicieron uso de la palabra felicitando al personal por su esfuerzo y dedicación en el logro de los objetivos y las competencias adquiridas, imprescindibles para servir a la Patria desde el mar con orgullo y compromiso.

La Cabo Segundo Daniela Dala también se dirigió a sus compañeros de promoción, recordando el primer día en el que ingresaron, los desafíos, alegrías y tristezas vividas, y destacando la hermandad que los unirá a lo largo de la carrera naval.

Agradeció también a instructores, docentes y familiares por el apoyo incondicional durante esta etapa. Más tarde, el Capellán Diego Kessler realizó una invocación religiosa, bendijo los diplomas y premios para su posterior entrega.

Luego, el numeroso grupo del escalafón Enfermería realizó el juramento Florence Nightingale, enfermera italiana famosa por su entrega y abnegación, por quien se celebra el Día Internacional de la Enfermería cada 12 de mayo.