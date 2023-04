El dólar blue llegó a 462 pesos

El dólar blue inició la semana con otro fuerte avance y cerró el lunes a $462, lo que significa un alza de $20 respecto al cierre del viernes último. Con un dólar mayorista que cerró ofertado a $220,21 la brecha cambiaria alcanza el 110,3 por ciento.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró este lunes a $226,94 promedio, con un incremento de $1,36 centavos respecto del viernes.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,8%, a $ 458,60; mientras que el MEP gana 1,4%, a $443,74, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de $1,68 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $220,21.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $295,02 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $374,45.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $397,14, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $453,88.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$395 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$28 millones y en el mercado de futuros Rofex US$905 millones.

El Banco Central concretó compras por US$ 108 millones y finalizó en verde por tercera rueda consecutiva, tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

La autoridad monetaria lo confirmó a través de un comunicado difundido al cierre de la rueda y precisó que ahora "el resultado de abril pasó a ser positivo por US$ 190 millones".

Además, la entidad detalló que se registraron operaciones por el dólar soja por US$ 105,8 millones y "el acumulado en esta tercera etapa se mantiene en US$ 1.390 millones".

"En la jornada se concretaron pagos para importación de energía por US$ 180 millones", comentó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El mercado de cambio muestra la misma tensión que en las últimas jornadas de la mano no sólo de la inestabilidad de la economía -con un dólar agro que no termina de despegar- sino de las internas políticas en el seno del oficialismo.

Cabe recordar que tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de no buscar su reelección, la divisa informal llegó a cotizar en $445, para horas después estacionarse en lo que fue un nuevo récord de $442, con una suba semanal de $42.

Esta volatilidad no sólo trae aparejado una fuerte remarcación de precios, sino que paraliza las operaciones en diferentes rubros que dependen directamente de la divisa estadounidense o que manejan insumos importados, ya que no les permite fijar precios ante el temor de no poder reponer la mercadería.

Fuente: Diario Popular