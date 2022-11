El nuevo Código Procesal Penal debuta en Capital con moderno edificio

(Corrientes Virtual). - Se concretó este lunes por la tarde el acto inaugural de las flamantes instalaciones de la Oficina Judicial (OfiJu), en calle Jujuy 848 de la ciudad de Corrientes donde se pondrá en vigencia desde este martes el nuevo Código Procesal Penal en el ámbito de la capital provincial.

Es un moderno edificio que cuenta con los espacios y tecnología necesarios para el nuevo procedimiento judicial que será mucho más ágil. En la ocasión, estuvieron las principales autoridades judiciales, como así también representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ocasión en la que el Fiscal de Estado, Horacio Ortega calificó como "un gran cambio" la aplicación del nuevo Código, mediante una modernización de la Justicia, tanto en lo tecnológico como en lo normativo.

El acto dio inicio a las 18, sobre la acera, frente al moderno edificio, donde se dispusieron sillas para las autoridades e invitados, encabezados por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Rey Vázquez, el ministro del STJ, Eduardo Panseri y del Fiscal General, César Sotelo, entre las principales autoridades judiciales. También estuvieron el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el Fiscal de Estado, Horacio Ortega, funcionarios del Gobierno y legisladores provinciales.

Primeramente, se ejecutó el Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, luego se dio lugar a la bendición de las nuevas instalaciones a cargo del Diácono Permanente de la Iglesia Catedral, Alberto Musachi. seguidamente tomaron la palabra, la directora de Arquitectura y Mantenimiento del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, Elsie Pérez Bertolini; el Fiscal General, César Sotelo; el ministro del STJ, Eduardo Panseri y el presidente del STJ, Luis Eduardo Rey Vázquez. Concluidos los discursos, procedieron al corte de cintas en el hall del flamante edificio con la escolta de los Cazadores Correntinos, cuerpo especial de la Policía de Corrientes. Seguidamente las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones para culminar en momento de camaradería en el sector posterior del lugar.

Modernización

Consultado por la prensa sobre la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en la capital provincial, el Fiscal de Estado, Horacio Ortega consideró el hecho como "un paso enorme". porque con ello "concluye todo el proceso de implementación". El funcionario provincial fue designado por el gobernador Gustavo Valdés como miembro representante del Poder Ejecutivo en la Comisión de Implementación del nuevo Código trabajando articuladamente con representantes de los poderes legislativo y judicial más el Fiscal General, César Sotelo. "Y hoy encontrarnos en esta fecha, implementándolo antes del plazo que establecía la ley, realmente es un esfuerzo enorme, pero también una satisfacción no menor", ya que, de este modo, "Corrientes va a tener la posibilidad de tener un proceso ágil y moderno con una gran cantidad de variantes que van a permitir lograr consolidar el principio constitucional de afianzar la justicia en todo el territorio provincial".

Ortega destacó que el nuevo procedimiento "da posibilidad de visualizar un cambio sustancial, dado que por medio de una serie de audiencias urgentes una persona imputada de un delito a las 24 horas ya tiene que estar frente a un juez de garantías, como así también algo fundamental, que es la participación de la víctima de forma activa en el proceso y esto ya es un gran cambio, un paradigma distinto al Código anterior".

Por otra parte, el Fiscal de Estado también le asignó importancia a la posibilidad de abandonar ciertos formalismos en el proceso, lo que permitirá "un lenguaje más claro con peticiones más directas". De esta forma, sostuvo que "el fiscal ahora va a poder conjuntamente al imputado y su defensor, a través del juez de garantías, establecer otro mecanismo de resolución de conflicto, logrando un proceso ágil, contribuyendo a que el conflicto se solucione mucho más rápido, pero también con un nivel de equidad y justicia superlativo".

"Este es un código que refleja la modernización que el gobernador Gustavo Valdés viene bregando para todo el Estado provincial, porque no sólo es suficiente la utilización de nueva tecnología, sino que necesitábamos nuevas normas y hoy con este Código lo estamos demostrando en lo penal, pero que también ya lo hicimos en con el Código Procesal Civil, con el Código de Familia y Niñez y muy pronto con el Código de Procedimiento Administrativo", consideró finalmente Ortega, sosteniendo que "esto es modernización de las leyes, lo que el gobernador Valdés planteó como jeje y lo que estamos viviendo como realidad".

Trabajo en conjunto

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez, indicó en el acto que “esto no hubiera sido posible sin el trabajo de todos y cada uno de los miembros que componen el Poder Judicial, comandados por la implementación oficial del código”. En este contexto, la máxima autoridad judicial resaltó lo fundamental de las capacitaciones constantes de talleres para la toma de conciencia del cambio que implica la nueva realidad procesal para nuestra provincia.

“Lo principal es adaptarnos, cambiar la mentalidad y entender de otra manera el proceso penal, y comprender también que esta es una mejor manera de contribuir a la resolución de los conflictos que aquejan a la ciudadanía”, puntualizó Rey Vázquez. Por último, el presidente del máximo órgano judicial de la provincia manifestó que “este edificio está pensado para brindar un servicio a toda la comunidad”, y agregó que espera “que todos a los que les toque la tarea de trabajar en área fiscal jueces, asesores, funcionarios y empleados, puedan sacar provecho a esta instalación que nos costó sacrificio”.

Infraestructura

Por su parte, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, Eduardo Panseri manifestó que “venimos a inaugurar este nuevo edificio que lo hemos podido comprar y refaccionar con muchísimo esfuerzo, valor en todo sentido” y añadió que “representa una inversión por encima de los 500 millones y lo decimos porque alcanzar la presente inauguración y proponiendo construir no fue fácil”.

“Desde hace varios años venimos pregonando y proponiendo construir en esta ciudad un Complejo de edificios aptos para la administración de Justicia y que responda a la nueva modernidad que queremos alcanzar” y agregó que “muchos se preguntan cuál es la vinculación entre el nuevo Código Procesal Penal y los elementos materiales como ser, equipamiento, audiovisual, informático, capacitación y edificios es que si no tenemos lugares aptos para hacer las audiencias, las que estarán grabadas como único soporte que gestionen, si no tenemos programas y elementos informáticos, si no tenemos edificios, si no tenemos capacitación en el recurso humano, es imposible hacer cumplir lo indicado por la ley Procesal” concluyó.

Cambio estructural

Al tomar la palabra, el Fiscal General del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, César Sotelo expresó su alegría por la nueva obra y dijo que “a partir de las 0 horas va empezar una era nueva en Corrientes, en relación al proceso Penal” y destacó que “que los tres poderes se han puesto de acuerdo para lograr un elemento indispensable para la solución de los conflictos que nos trae es el Proceso Penal”.

“Este es el ejemplo más claro en el cuál estamos viendo que este edificio que se inaugura hoy, es una parte del cambio estructural, funcional y mental que todos los operadores de la Justicia en el Poder Judicial de Corrientes deben llevar a cabo” recalcó el funcionario.

Edificio adaptado

Al hacer uso de la palabra, la directora de Arquitectura y Mantenimiento del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, Elsie Pérez Bertolini comentó que es la quinta inauguración del año, las cuatro anteriores fueron en localidades del interior, esta obra es la refuncionalización de un inmueble de aproximadamente 1 mil metros cuadrados, cuyo destino original fue de oficinas y su nueva función es para dependencias Judiciales.

Fortalecimiento de la consolidación de la estructura edilicia, así como también la incorporación y modernización de sistemas informáticos. En este inmueble funcionaran la oficina judicial, jueces de Garantías, Jueces de Revisión, contará con 3 salas de audiencia y una Cámara Gesell y las áreas administrativas de cada dependencia. La primera etapa consistió en la refuncionalización del 1°, 2° y 3° piso del edificio, se reformaron y se ampliaron núcleos sanitarios existentes y se incorporaron office en cada piso, se derribaron tabiques para ampliar espacios, y se construyeron divisiones ya para generar otras oficinas independientes, además se equiparon con heladeras, microondas y pavas eléctricas en cada una de ellos.

En la segunda etapa, se trabajó exclusivamente en la Planta Baja cuyo el destino original era de cocheras, se construyeron 3 salas de audiencia y una Cámara Gesell, sanitarios, sanitario inclusivo, y un office totalmente equipado. Para esto se debieron llevar adelante un relleno de suelo, fundaciones, se levantaron paredes con Sistema Retack al exterior y tabiquería Durlock en el interior.

Todas las salas de audiencia cuentan con aislación acústica, tanto en paredes como en cielo raso y en aberturas, se equiparon todas las Salas de Audiencia y la Cámara Gesell con sistema de grabación de audio y video. La instalación eléctrica y de iluminación nueva en todo el edificio se readaptó a los nuevos locales y funciones.

Presencias

En el acto de la inauguración del nuevo edificio Judicial estuvieron junto al vicegobernador de la Provincia, Pedro Braillard Poccard y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Rey Vázquez; los ministros de Justicia, Juan José López Desimoni, de Seguridad, Buenaventura Duarte y el ministro Fiscal de Estado, Horacio Ortega; ministros del Superior Tribunal de Justicia; el fiscal General del Poder Judicial, César Sotelo; la presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco y vicepresidenta de la Junta Nacional de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Valle; legisladores nacionales y provinciales; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.

Nuevo Código

Desde las 00 horas de este martes 8 de noviembre, regirá en la capital de Corrientes el nuevo Código Procesal Penal. Así es que la Ley N° 6518 reemplazará de modo definitivo a la Ley N° 2945 que data de 1971. Con la implementación de la nueva norma en la Capital, toda la provincia habrá pasado del viejo sistema mixto al acusatorio adversarial. Se reconfiguran de ese modo los roles del proceso penal de las tres partes que intervienen en el mismo: el juez, la defensa y la fiscalía. Se lo llama acusatorio porque otorga al Ministerio Público Fiscal las herramientas para avanzar en la investigación, en tanto que el juez observa el proceso de forma imparcial. Y adversarial por la oposición entre el defensor, que busca el cumplimiento de las garantías de las personas imputadas, y el fiscal, que lleva adelante la acusación.