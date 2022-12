Seis localidades de Corrientes bajo alerta amarillo, por lluvias y tormentas

(Corrientes Virtual). - El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes pasadas las 18 horas una alerta amarillo por lluvias y tormentas para seis localidades de Corrientes.

Según el organismo nacional, las malas condiciones del tiempo se registraran el martes y afectarán a General Alvear, Paso de los Libres, Yapeyú, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel. En la capital correntina también esperan lluvias durante todo el martes

El área será afectada por tormentas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes, las mismas estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos, señaló el SMN.

Además, indicó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

Por otra parte, para la capital correntina también se esperan lluvias durante todo el martes, con una probabilidad del 70% durante la mañana.

Se espera un leve descenso de temperatura, en las primeras horas, el cielo se presentará nublado con tormentas aisladas y una mínima de 19º, mientras que por la tarde la máxima llegaría a los 25º.

Recomendaciones por Alerta Amarillo

1- No saques la basura, retira objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Infórmate por las autoridades.

7- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.