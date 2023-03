El Gobierno provincial entregó reconocimientos a mujeres destacadas de Corrientes

En el Día Internacional de la Mujer, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles el acto en el cual el Gobierno provincial hizo entrega de reconocimientos a Mujeres Destacadas de Corrientes, en diferentes ámbitos. “Hoy es el día para destacar algunas de ellas, pero deberían ser reconocidas todas las mujeres correntinas que siguen luchando por conquistar derechos”, remarcó.

Presidieron el acto junto a Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; las ministras de Educación, Práxedes López; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; y de Turismo, Alejandra Eliciri. También se encontraban presentes la esposa del Gobernador, Cristina Garro; ministros del Poder Ejecutivo provincial; legisladores, entre otros funcionarios.

Al tomar la palabra, el primer Mandatario expresó que “es un día para festejar, porque estamos acompañando una lucha que vienen dando las mujeres desde hace mucho tiempo”. Asimismo, aclaró que “no es que nosotros reconozcamos derechos, sino que ellas se los ganan todos los días con una lucha por igualdad laboral, entre otros reclamos históricos”.

Remarcó que esa lucha “vemos en la provincia de Corrientes en todos los campos: en la Legislatura; cuando enfrentamos la pandemia o los incendios, porque acá están sentadas mujeres que pelearon codo a codo con los hombres en ambos acontecimientos; en la Universidad”. En este sentido, llamó a reflexionar, porque “hubo mujeres que murieron y no hace mucho, en esa búsqueda para poder tener igualdad de derechos”.

En lo que respecta al Poder Ejecutivo correntino, Gustavo Valdés contó que “cada vez estamos incorporando más mujeres y les aseguro que hacen una tarea excelente, así que seguiremos ampliando esa posibilidad”.

Por su parte, el vicegobernador Braillard Poccard recordó que “el siglo XX fue el siglo donde se reconocieron derechos de las mujeres, posiblemente, el voto femenino fue el símbolo más importante y el XXI, es en el que se siguen consolidando, ampliando los derechos que siempre pienso que no son derechos que se otorgan, ni derechos que se crean, son derechos que existían, simplemente se van reconociendo a través del tiempo”. Sostuvo que “tenemos 3 ministras en el Poder Ejecutivo, cada una, ciertamente eficiente en lo que hace; tenemos legisladoras provinciales pero cuántas mujeres anónimas son las que luchan todos los días para que, la escasez, no la noten los hijos, para que a veces se sacrifiquen en lo suyo, para que la familia no lo sienta y esas son las heroínas anónimas a quienes hoy, el Gobernador rinde homenaje”.

Ministras del Poder Ejecutivo provincial

Las tres ministras que encabezaron el acto junto al gobernador Valdés, también emitieron algunas palabras. En primer lugar, la titular de Educación, Práxedes López, manifestó: “La verdad que hoy es un día importante para las mujeres, de muchas reivindicaciones, de reconocimiento del trabajo cotidiano que hacemos y que tenemos que seguir haciéndolo, para que realmente nuestros derechos sean igualitarios al de todos”.

La ministra de Industria, Mariel Gabur, indicó que “es un honor poder acompañar al Gobernador en este día tan especial, en donde se reconocen a tantas mujeres de Corrientes, que, desde cada lugar, aportan al crecimiento de nuestra Provincia”. Añadió que “somos protagonistas especiales, así nos debemos sentir, ya que es un orgullo tener un Gobernador que reconoce la tarea de la mujer, que nos enaltece y nos da la oportunidad de lucirnos en el caso de todas ustedes y en el mío, que nos dio la enorme responsabilidad y creyó en nosotras para poder llevar adelante sus objetivos, y conducir Corrientes”.

En su momento, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, comentó que “es un día de conmemorar una lucha que comenzó hace mucho tiempo y en la que se lograron algunos avances, pero seguramente nos queda mucho por transitar”. Aseguró que “las mujeres cumplimos un rol fundamental en nuestros hogares, en nuestra profesión, muchas veces nos cuesta mucho más, pero el hecho de que podamos ir avanzando en nuestros derechos, en poder conseguir la igualdad, algo tan necesario que no deberíamos ni siquiera cuestionarnos; por eso, es un día en el cual todas debemos en conjunto trabajar para lograr esos derechos que nos merecemos”.

Mujeres destacadas

Las mujeres destacadas por el gobernador Valdés fueron: Alicia Noemí Velasco, Jefa de Bomberos de Alvear; Ana Elizabeth González Fulton, Productora Rural de Braford; Teresita Lotero, Locutora; Cristina Vicentín, Periodista; Lucía Troitiño, guitarrista, profesora y licenciada en Música Popular; Montserrat Solis Carnicer, Bioquímica; Mgter Viviana Godoy Guglielmoni, Decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la UNNE; Eva Polo, Bombera; Ivana Monzón, Enfermera; Virginia Pujol, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tatacuá y Tabay; Susana Vega, Directora de Operativos Sanitarios de Capital; Dra Mónica Liliana González, Directora del Hospital de Curuzú Cuatiá; Lic. Vanesa Aymerich, Directora de Obstetricia del Ministerio de Salud Pública, es Fundadora del Club Social y Deportivo de Santa Ana.

También, Jacqueline Syme de Steed, Propietaria de la Cabaña destacada de Brangus en cercanías de Virasoro; Mercedes Omeñuka, empresaria y Presidente de la Asociación de Madereros y Afines de Corrientes; María del Carmen Benetti, Líder Social en el barrio Laguna Seca; Susana Gadea, ONG Divino Niño; Rosana Lobayan, Docente; Dra Dora Ayala Rojas, Investigadora y directora de Proyectos; Patricia Nieva, “Asociación Civil por los Niños en Litoral”; Lourdes Severin, Bombera; Dorita Godoy, Presidenta de la Asociación “Doña Cabello” de Curuzú Cuatiá; Prof. Rosa Analía Ojeda, Docente; Prof. Adriana Martínez, Directora de la Escuela 97 de Saladas; Agostina Manzotti, Campeona nacional argentina en Single Sub23 en la Disciplina Remo; Alicia Ortíz, Prof. Educación Física y Presidente de la Asociación de Maxibasquetbol Femenino; Luana Monzón Pincheti, Atleta de Levantamiento de pesas; Tania Ferreyra, Nadadora; Mónica Susana Luque, Empresaria; Cra. Silvia Blugerman, Empresaria; Mónica Ostizniuk, Gerente del Parque Industrial de Ituzaingó; Juana Wualverta Gómez, Emprendedora de Herlitzka; Carlota Macchiavelli, Escritora de Virasoro; Myrna Newman de Rey, Escritora; Mercedes Alegre, Formadora y Capacitadora del Sector Turismo Público y Privado; Alicia Cometa, Empresaria; Yolanda Verellén, Empresaria Turística; Graciela Piccio, Agencia Turística; Melisa Unger, Veterinaria del Centro Aguará; Nilda Cardozo, Dirige un Comedor Comunitario; María del Carmen Lazarte, Pertenece a la orden religiosa "HERMANAS PASIONISTAS" Es Asistente Social; Dora Pittorino, Secretaria de la Fundación Oncológica Correntina y Josefina Godoy, Licenciada en Enfermería.

“El camino hacia la igualdad de género se está produciendo”

Al término del acto y en contacto con la prensa, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Viviana Godoy Guglielmone, expresó: “Muchas mujeres destacadas en diversos campos de actuación, que nos muestra que el camino hacia la igualdad de género se está produciendo y que creo que cada una del lado del que estamos, tenemos que hacer un aporte para incorporar los derechos que nos faltan, en distintos ámbitos”. A la vez, agregó que “el lema de la UNESCO de este año habla sobre un mundo digital inclusivo, tecnologías e innovación para la igualdad de género; desde mi lugar particularmente, pienso que hace falta incentivar las políticas, las acciones, las actividades que abarcan y que se producen transversalmente con las tecnologías, pero que no llegan a una gran cantidad de mujeres”.

Con respecto al tratamiento de estas inclusiones en su ámbito, el académico, Godoy Guglielmone contó que “trabajamos como integrantes del protocolo de género de la Universidad, tenemos referentes, que reciben las diversas problemáticas, y se trata de canalizar la solución por las vías académicas. Tratamos de generar un marco de trabajo ameno, agradable, escuchando la voz de todos los sectores, trabajando en intensificar el ingreso de mujeres en ciertas disciplinas, nosotros desarrollamos ingenierías, son ámbitos tradicionalmente ocupados por varones, entonces nuestras políticas también pasan por atraer ingresantes, mujeres jóvenes, a esos campos lo cual es un gran desafío” concluyó.