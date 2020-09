ITATÍ: Abogado habla sobre el Supuesto pedido de Captura de Bichito

(Corrientes Virtual). - En charla telefónica con este el profesional del Derecho Abogado Walter Gustavo Peña MP 5750, hizo referencia que Brítez Augusto Benicio, conocido en el pueblo como Bichito fue mal detenido dado que su defendido contaba con una eximición de prisión bajo la caución y reglas de conducta que se estimen pertinentes y conducentes a efectos de garantizar el proceso otorgado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Corrientes.

En esta nota se informa la detención de acuerdo a lo recibido por Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes: ITATÍ: Demoraron a dos sujetos, uno de ellos registraba pedido de captura vigente

De acuerdo a lo publicado en otros medios periodísticos donde tratan a su defendido como un peligroso delincuente el Profesional del Derecho solicitó a nuestro medio poder hacer uso de su Derecho a réplica y poder contar lo sucedido y actuado por él, ante este pedido este medio le otorga el mismo y lo hace a través del presente escrito.

Texto enviado por el Abogado Walter Peña MP. 5750

EL HECHO ES EL SIGUIENTE:

El sr. Britez Augusto Benicio, NO ES UN DELINCUENTE, Ya que no tiene condena por el ART. 205 , DECRETO PRESIDENCIAL 297/2020 , por el cual , según LA COMISARIA DE ITATÍ EL MISMO TENIA PEDIDO DE CAPTURA ( como verán a la población de Itatí , NO ES UN DELITO GRAVE ) ES MÁS ES INCONSTITUCIONAL INCLUSIVE.

Esta defensa plantea EXIMISION DE PRISION EN LIBERTAD AL SEÑOR AUGUSTO BRITEZ, y fue concedida en APELACIÓN POR LA CÁMARA CRIMINAL DE CORRIENTES EL DÍA 26 DE AGOSTO , EL DIA SABADO 29 en horarios de la noche un vecino DESDE EL HOTEL PROMESERO informa al AGENTE MARTÍNEZ Y EL OFICIAL ERNESTO OJEDA, que el supuesto delincuente BRITEZ ALIAS BICHITO SE ENCONTRABA CERCA DE LA COSTANERA Y ELLOS fueron a detener al mismo , el Sr Britez exhibe su eximición de prisión y los mismos igual deciden detenerlo.

FUE EXPUESTO PÚBLICAMENTE uno de los agentes es quien toma la fotografía del supuesto delincuente y es la que circula en todos los medios, en violación de sus derechos y el art. 19 de la constitución nacional, violando el derecho a la intimidad suya.

El mismo fue llevado al hospital de Itatí para la revisación médica y el denunciante anónimo se encontraba en la puerta del hospital junto con su esposa aplaudiendo la detención del mismo Britez.

Esta defensa se apersona a la Comisaría y me dice el oficial OJEDA, que habló con la Dra. AROMI DE SOMMER Y QUE ELLA DECIDE DETENERLO. pues bien, el día lunes la misma Dra. ofrece disculpas a esta defensa y que el error no era de ella sino ES COSA DE LA COMISARÍA Y DE SU PERSONAL EL ACTUAR.

ESTA DEFENSA INICIA ACCIONES LEGALES CONTRA EL OFICIAL OJEDA Y SU CHOFER Martínez POR PERSECUCIÓN, INTIMIDACIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD EXTORCION, INCUMPLIEMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO actualmente en vías de ejecución.

También AL SOLICITAR A ESTE MEDIO MI DERECHO A REPLICA, INFORMO A TODOS LOS MEDIOS, COMO NOTICIAS ITATEÑAS, ESPECIALMENTE AL SR. RUIZ, QUE ESTOY INICIANDO ACCIONES LEGALES POR EL DELITO DE CALUMNIAS E INJURIAS contra la persona de BRITEZ AUGUSTO BENICIO, como así también toda otra persona que publique por medios de las redes sociales, LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS ITATEÑAS, CON LA EPIGRAFE PELIGROSO DELINCUENTE FUE CAPTURADO Y EXHIBIDO PÚBLICAMENTE.

ESTE ESTUDIO JURIDICO tiene más de 20 demandas contra ciertos pobladores de la ciudad de Itatí que han publicado lo mismo en las redes sociales.

EL SEÑOR BRITEZ NO ES DELINCUENTE NO TIENE PEDIDO DE CAPTURA FUE LIBERADO POR CÁMARA DE APELACIONES ADJUNTANDO AQUÍ DICHA RESOLUCIÓN COMO TAMBIÉN LA RESOLUCIÓN DE LA DRA. AROMI DE SOMMER DECRETANDO SU LIBERTAD.

Informo a la población de Itatí, LA ARBITRARIEDAD CON QUE SE MANEJA DICHA COMISARÍA NO SOLO CON LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS SINO TAMBIÉN CON EL DERECHO DE PROPIEDAD en que están siendo sometido TODA LA POBLACIÓN ITATEÑA , POR EL COHECHO INSTALADO EN DICHA COMISARÍA PARA EL RETIRO DE MOTOS , NO TENIENDO FACULTAD LOS MISMOS DE INSPECTORES MUNICIPALES, LAS MULTAS POR RETIROS DE MOTOS NO SE ESTÁN PAGANDO EN EL BANCO CORRIENTES SINO EN DICHA COMISARÍA Y POR LOS MISMOS PERSONAJES DENUNCIADOS, ROGAMOS AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Y AL INTENDENTE DE ITATÍ LA INTERVENCIÓN URGENTE DE DICHA COMISARÍA ANTE LAS GRAVEDADES COMETIDAS.-

WALTER GUSTAVO PEÑA

INCIDENTE DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL DR. PEÑA WALTER GUSTAVO CONTRA RESOLUCIÓN N° 370 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2020 EN AUTOS: ACTUACIONES INICIADAS DE OFICIO POR COM. ITATI P/SUP ATENTADO Y RESISTENCIA CONTRA AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE MEDIDAS DISPUESTAS POR ITATI (DNU 297/20). ITATI.

N°692/20 Corrientes, 27 de agosto de 2020.-

Y VISTO: Este incidente cuya carátula figura en el epígrafe, Expte. N° 224540/2, proveniente del Juzgado Correccional N° 1, para resolver sobre la materia de impugnación.

Y CONSIDERANDO:

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. DIEGO ROBERTO NÚÑEZ HÜEL, DICE:

I.- Que llega a estudio del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado AUGUSTO BENICIO BRITEZ, contra la resolución N° 370 de fecha 29 de mayo de 2020 obrante a fs. 20/21 del incidente que corre por cuerda, que resolvió denegar la eximición de prisión solicitada en favor del mencionado.

II.- La defensa sostiene como agravio que no hay un solo indicio de participación del imputado en el delito que se le atribuye, señala que no fue citado a prestar declaración de imputado ni testimonial a los demás involucrados. Expone haberse presentado con Britez los días 17 y 18 de mayo en el lugar del hecho a entregar la llave del auto en cuestión y que no se les informó de alguna comparencia del imputado en sede la comisaria, que ha preguntado hasta el hartazgo sobre la situación del imputado, no obteniendo información alguna. Que su defendido nunca se movió de su domicilio, que todo el vecindario sabe donde vive, y que no le llegó ninguna cédula de citación.

III.- En el auto impugnado vemos que el Juez a – quo resolvió denegar el pedido de concesión del beneficio de eximición, considerando lo siguiente “… tomando en consideración la calificación legal provisionalmente establecida por el representante del Ministerio Público Fiscal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD (art. 239), LESIONES LEVES AGRAVADAS (art. 92 en función del art. 89 y 80 inc. 8 del C.P.) e INFRACCIÓN AL ART. 205 DEL CP, cuyo máximo no excede de 5 años, por lo que en virtud del monto de la pena la excarcelación resultaría en principio procedente de conformidad a lo dispuesto en el art. 314 bis, inc. 1° del C.P.P.

Sin embargo, es de considerar además de las características del hecho anoticiado mediante nota preventiva N° 80 del año 2020 de la Comisaría de Itatí, que la presente se halla aún en etapa de investigación preliminar con medidas en curso, y no surge agregado diligencia probatoria alguna ni aun la declaración del imputado, de forma que considero que por el momento la eximición debe ser rechazada…”

IV.- Ingresando al análisis de la cuestión controvertida, estimo que el decisorio puesto en crisis debe ser revocado y la eximición de prisión concedida, por las siguientes razones:

a) Partiendo de la escala penal en abstracto que, de acuerdo a las penas establecidas para los delitos que se le atribuyen al imputado Britez, el beneficio resultaría procedente de conformidad a lo dispuesto por el art. 314 y 314 bis del CPP, y conforme a ello, que la circunstancia contenida en tal norma deba ser tenida como una presunción iuris tantum no autoriza a desconocer su existencia y operatividad. b) Seguidamente, la eximición debe concederse, si no surgen elementos que permitan presumir un riesgo cierto para los fines del proceso penal. En el caso, no se advierte la existencia de peligros procesales que aconsejen la denegatoria del beneficio en cuestión, a la vez que tampoco han sido indicados en el auto impugnado de modo fehaciente motivos a partir de los cuales podría inferirse que obstaculizan el normal desarrollo posterior de la investigación o las diligencias probatorias, por lo que tal afirmación carece de asidero en las constancias de autos no estando debidamente justificada ni surgiendo dato objetivo alguno en apoyo de tal premisa. Como tampoco se han mencionado pautas indicativas de un peligro de fuga. c) La privación de la libertad debe basarse en la posibilidad de que el acusado abuse de la libertad provisional y proceda a la fuga o intente entorpecer la investigación. La presencia de la situación de peligro procesal debe ser razonable y verosímil y los hechos en que se funda deben estar mínimamente acreditados. El juez debe explicar las circunstancias de las que surge tal peligro y explicar por qué ellas justifican la aplicación de la coerción. No alcanza con alegar la convicción de que el imputado intentará obstaculizar el accionar de la justicia, frustrando la investigación, sino que ha de fundarse en circunstancias concretas que deben señalarse y que signifiquen factores que de modo razonable presagien un peligro para los fines del proceso (art. 282 del C.P.P.).

Por lo brevemente expuesto, considerando las circunstancias concretas del caso, y en función del sentido y alcance que en anteriores pronunciamientos este Tribunal ha asignado a los preceptos que integran el sistema normativo de restricciones a la libertad ambulatoria durante el proceso, propongo al acuerdo hacer lugar a la pretensión de la defensa.

En consecuencia corresponde revocar la decisión recurrida y conceder la eximición de prisión al imputado, bajo la caución y reglas de conducta que el a quo estime necesarias. Así voto.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. HÉCTOR RAÚL CORNEJO DIJO: Adhiero al voto del colega preopinante por compartir sus fundamentos y conclusiones. Así voto

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. MARIO ALBERTO ALEGRE DIJO: Adhiero al voto del colega que lidera el voto por compartir sus fundamentos y conclusiones. Así voto

Por ello, la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL de la ciudad de Corrientes, RESUELVE: 1) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado AUGUSTO BENICIO BRITEZ, y en consecuencia REVOCAR la resolución N° 370 de fecha 29 de mayo de 2020 obrante a fs. 20/21 del incidente que corre por cuerda, debiendo concederse la eximición de prisión al mencionado bajo la caución y reglas de conducta que se estimen pertinentes y conducentes a efectos de garantizar el proceso. 2) PROTOCOLICESE, insértese copia regístrese, notifíquese, y oportunamente remítanse los actuados al Juzgado de origen.

Al momento de la publicación de la presente nota el Doctor Peña informa que él y su cliente están recibiendo amenazas.