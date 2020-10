DUDOSA PROCEDENCIA: Demoraron a dos personas y secuestraron un automóvil y un tráiler que transportaba un potrillo

(Corrientes Virtual). - En la jornada de ayer alrededor de las 14:30 horas, Personal del Control Policial N°3, que se encuentra emplazado sobre Ruta provincial N°5, a la altura del km 7 aproximadamente (inmediaciones al Barrio Laguna Brava), dependiente de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera, en circunstancias en que se hallaban realizando su labores de prevención y contralor, detuvieron la marcha de un automóvil VW Gol-en el cual se desplazaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad-; tirando un tráiler y en el cual transportaba un animal equino (potrillo de pelaje colorado).

Posteriormente y efectuado el control y la verificación correspondiente, resultó que el rodado en el cual se desplazaban estas personas, presentaba una prohibición de circular, además el tráiler que era tirado, no contaba con las medidas necesarias de seguridad y no contaba con ninguna documentación al respecto, al igual que del animal equino que era transportado, del cual al momento del procedimiento; no pudieron acreditar fehacientemente la propiedad y/o procedencia del mismo.

Por tal motivo, los demorados y todo lo secuestrado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente mientras que-por razones de competencia-; se dio intervención al Personal de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica, quienes llevan a cabo las diligencias y trámites de rigor del caso.