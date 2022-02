Se halla abierta la inscripción 2022 para aspirantes a Cabo de la Policía de Corrientes

(Corrientes Virtual). - Se halla abierta la inscripción para cabo de la policía de Corrientes, en sus dos niveles 1 – Para personal Inter fuerzas y 2º Para personas civiles

Desde el 15-02-22 y hasta el 25-02-22 inclusive, se halla abierta la inscripción para ingresar como cabo de Policía de la Provincia de Corrientes, en dos niveles diferentes, uno para inter-fuerzas que provienen de otras fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y el otro para Cabo de Policía destinado a personas civiles, este último se llevara a cabo solo en la Direcciones de las Unidades Regionales del interior provincial y que a continuación se detallan: Unidad Regional° Goya, III° Curuzú Cuatiá, IV° Paso de los Libres, V° Santo Tome, y VI°Ituzaingo, quedando exceptuados de dicha inscripción las jurisdicciones que comprenden las Unidades Regionales de: I° San Luis del Palmar, VII° Saladas y Capital.

Para cada situación, se envía los requisitos y las documentaciones que deben presentar los interesados.

1- “VII° Curso de Inter-fuerza de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”

Se halla abierta la inscripción para el“VII°Curso Inter-fuerza de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, destinado exclusivamente para quienes estén incorporados en alguna Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional, por el término de un año y medio como mínimo de cumplimiento en servicio activo al momento de la inscripción. No se tomará como antigüedad el periodo de cursado de formación. Con los siguientes requisitos:

Requisitos que deben reunir los postulantes

Ser argentino/a nativo/a o por opción.

Tener 35 años al momento de la inscripción.

Estar Incorporados en alguna Fuerza Armadas o de Seguridad Nacional/Provincial, por el término de un año y medio como mínimo de cumplimiento activo, al momento de esta inscripción. No se tomará como antigüedad el periodo de cursado de formación.

De no encontrarse en actividad, no haber pasado más de un año y medio desde su baja.

Haber estado incorporado en Instituto de Formación Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes con una antigüedad no menor a un año y medio, desde el momento de su incorporación y no superar los dos años desde el momento de su baja.

Tener aprobado el Nivel Secundario completo y poseer el título Original.

Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres.

Tener salud y aptitud psico – física para realizar actividades de alto rendimiento.

No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantés.

No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz, ni estar comprendido entre las causales de No aptitud médica detalladas más adelante en la presente cartilla.

Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).

Poseer una relación normal de talla y peso con respecto al I.M.C. a determinar por el facultativo en el examen médico al que será sometido oportunamente.

No registrar ningún tipo de antecedentes judiciales ni policiales, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).

No poseer antecedentes laborales desfavorables en la Institución donde presta o prestó servicio.

No encontrarse las postulantes femeninas en estado de gravidez al momento del examen de

admisión y/o ingreso.

No poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme.

En caso de ingresar como Aspirante a Cabo

a) Será examinado nuevamente por los facultativos de la institución.

b) Deberá contratar una cobertura de seguro de vida y de accidentes en cualquiera de las compañías aseguradoras de plaza.

c) Deberá presentar indefectiblemente la Constancia de BAJA de la Institución a la que perteneció.

d) Ajustarse al Reglamento Educativo y Disciplinario de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral” y al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y Normas de Procedimientos, así como a la Normativa Policial Vigente.

Proceso de admisión

En cada etapa de admisión, el interesado, deberá informarse del resultado siendo el mismo irrecurrible e inapelable. Cada examen es de carácter eliminatorio. La Institución Policial se reserva el derecho de Admisión de acuerdo a la necesidad de los vacantes correspondientes al presente reclutamiento. La información es de carácter personal y deberá guardar reserva absoluta respecto a ella. Los lugares, fechas y horarios de exámenes pueden sufrir variaciones conforme al criterio, disponibilidad de la Institución y protocolos vigentes, avisándose cualquier modificación con la debida antelación a los contactos brindados en la cartilla para tal fin.

Primera etapa

Inscripción

Del 15 de febrero al 25 de febrero del presente año

Presentación de carpeta: En la: Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral” sito en el Ex Regimiento Santa Catalina, Corrientes Capital, en los horario de 8:00 a 12:00hs y de 16:00 a 19:00hs. .Tel. 3794-950981

Documentación a presentar en esta etapa:

1) Una Carpeta colgante de color marrón con su correspondiente broche nepaco de plástico colocado.

2) Cartilla de Inscripción y Declaración Jurada Medica (con firmas certificadas por Escribano Publico Nac.)

3) Dos fotos 4x4 de frente, fondo de color celeste (una deberá estar pegada en la cartilla)

4) Tres (03) Fotocopias del Documento Nacional de Identidad, debidamente certificadas por autoridad Policial.

5) Acta Original de Partida de Nacimiento (copia legalizada por el Registro de las Personas) o Acta brindada en forma digital por el organismo con su correspondiente código QR, acompañado de dos (02) copias certificadas por la autoridad Policial.

6) Dos (02) fotocopias del Título Analítico Original de estudios Secundarios o Polimodal certificadas por la Dirección de Enseñanza Media. *NO se aceptará constancia de finalización de estudios secundarios.

7) Certificado original de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes.

8) Certificado de Antecedentes expedido por el Registro Nacional de Reincidencia

9) Una (01) copia certificada de Vacuna B.C.G.

10) Fotocopias autenticadas por Escribano Publico de título Universitario o Terciario si lo tuviera.

11) Dos (02) constancia de CUIL

12) Una copia certificada de carnet de vacunación COVID19

13) Para quienes hayan estado incorporado a alguna Fuerza Armada o de Seguridad Nacional/Provincial presentar original de NOTIFICACION DE BAJA expedida por dicha Fuerza, Informe de Antecedentes Administrativos y foja de servicio donde conste fecha de alta y baja (antigüedad mínima de dos (2) años de trabajo activo y no haber pasado más de 2 años de su baja en la repartición).

14) Para quienes se encuentran en actividad, Certificado de Situación de Revista, donde se especifique: fecha de incorporación, antigüedad, función y/o tarea que desempeña, y capacitaciones realizadas, Antecedentes Administrativos, expedido por la Fuerza a la que pertenece, (antigüedad mínima de dos (2) años de trabajo activo).

La carpeta deberá ser presentada con las documentaciones mencionadas, todas perforadas en el orden que se encuentran mencionadas con antelación, con su correspondiente broche nepaco de plástico colocado (No deberá haber documentaciones sueltas). Las carpetas incompletas o sin las correspondientes certificaciones no serán recepcionadas.

No se recepcionará carpetas que no cumplan con algunos de los requisitos de inscripción.

Ante cualquier duda o consulta, realizarlo al número de Contacto: Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral” 3794 950981.

2.- “V° Promoción” de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral, ciclo lectivo 2.022, como Aspirante de Cabo de Policía de la Provincia de Corrientes (Para Civiles)

La inscripción para la “V° promoción” de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, ciclo lectivo 2.022, como Aspirante de Cabo de Policía de la Provincia de Corrientes(para civiles), de 02 (dos) años de duración, se llevará a cabo en la Direcciones de las Unidades Regionales del interior provincial y que a continuación se detallan: Unidad Regional II° Goya, III°Curuzú Cuatiá, IV° Paso de los Libres, V° Santo Tome, y VI° Ituzaingó,destinado a postulantes de ambos sexos y quiene s deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria,quedando exceptuados de dicha inscripción las jurisdicciones que comprenden las Unidades Regionales de: I° San Luis del Palmar, VII° Saladas y Capital. Dicha inscripción, se deberá efectuar enla fecha antes mencionada, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes en los siguientes lugares (teniendo en cuenta el domicilio de los postulantes):

Unidad Regional II° Goya: Domicilio: España N°890. Tel. 3777-421589

Unidad Regional III°Curuzú Cuatiá: Domicilio: Berón de Astrada N°490 – Tel. 3774-422473

Unidad Regional IV° Paso de los Libres: Domicilio: Los Ciento Ocho N°1004 – Tel. 3772-425153

Unidad Regional V° Santo Tome: Domicilio Av. San Martin N°816-Esquina Brasil- Tel. 3756-420313

Unidad Regional VI° Ituzaingó: Domicilio: Bernardino Valle esquina Libertador N°1500. Tel. 3786-420388

En los mencionados lugares, se recepcionará la Carpeta con todas las documentaciones solicitadas, cartilla de inscripción y declaración jurada sobre Historia médica debidamente certificado por Escribano Publico Nacional y se les asignará un número identificatorio, sin el cual no podrán continuar con las siguientes instancias evaluativas.

Requisitos que deben reunir los postulantes

Ser argentino/a nativo/a o por opción.

Ser soltero/a.

No superar los 27 años de edad al 31-12-2022 para postulante masculino.

No superar los 25 años de edad al 31-12-2022 para postulante femenino.

Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace.

Tener cinco (5) años de residencia en la jurisdicción de las Unidades Regionales: II-Goya, III Curuzú Cuatiá, IV Paso de los Libres, V Santo Tome y VI Ituzaingó.

Tener aprobado el Nivel Secundario completo. No adeudar materias al momento de inscripción.

Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres.

Tener salud y aptitud psico – física para realizar actividades de alto rendimiento.

No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes.

No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz, ni estar comprendido entre las causales de No aptitud medica detalladas más adelante en la presente cartilla

Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).

Poseer una relación normal de talla y peso con respecto al I.M.C. a determinar por el facultativo en el examen médico al que será sometido oportunamente.

No registrar antecedentes judiciales ni policiales , no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).

No encontrarse las postulantes femeninas en estado de gravidez al momento del examen de

Admisión y/o ingreso.

No poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme

En caso de ser seleccionado para ingresar como Aspirante a Cabo:

Deberá contratar una cobertura de seguro de vida y de accidentes en cualquiera de las compañías aseguradoras de plaza.

Test de embarazo actualizado, (de no más de 10 días) realizado en laboratorio bioquímico (Subunidad B). Únicamente para postulantes femeninos.

Ajustarse al Reglamento Educativo y Disciplinario de la Escuela de Suboficiales “Sgto Juan Bautista Cabral” y al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y Normas de Procedimientos, así como a la Normativa Policial Vigente.

Proceso de admisión

En cada etapa de admisión el interesado, deberá informarse del resultado siendo el mismo irrecurrible e inapelable. Cada examen es de carácter eliminatorio.

La institución Policial se reserva el derecho de Admisión de acuerdo a la necesidad de los vacantes correspondientes al presente reclutamiento. La información es de carácter personal y deberá guardar reserva absoluta respecto a ella. Los lugares, fechas y horarios de exámenes pueden sufrir variaciones conforme al criterio, disponibilidad de la Institución y protocolos vigentes, avisándose cualquier modificación con la debida antelación a los contactos brindados en la cartilla para tal fin.

Primera etapa

Inscripción

Del 15 al 25 de febrero del 2022

Presentación de carpeta

En las Sedes de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, de las siguientes Unidades Regionales: II-Goya, III Curuzú Cuatiá, IV Paso de los Libres, V Santo Tome y VI Ituzaingó, en los horario de 08:00 a 12:00 hs y de 16:00 a 20:hs.

Documentación a presentar en esta etapa

Una Carpeta colgante de color marrón con su correspondiente broche nepaco de plástico colocado.

Cartilla de Inscripción y Declaración Jurada Medica (con firmas certificadas por Escribano Publico Nac.)

Dos fotos 4x4 de frente, fondo de color celeste (una deberá estar pegada en la cartilla)

Tres (03) Fotocopias del Documento Nacional de Identidad, debidamente certificadas por autoridad Policial.

Acta Original de Partida de Nacimiento (copia legalizada por el Registro de las Personas) o Acta brindada en forma digital por el organismo con su correspondiente código QR, acompañado de dos (02) copias certificadas por la autoridad Policial

Dos (02) fotocopias del Título Analítico original de estudios Secundarios o Polimodal certificadas por la Dirección de Enseñanza Media. En el caso de que haya finalizado sus estudios de nivel Secundario en el ciclo lectivo 2021, deberá presentar constancia de finalización de estudios secundarios expedida por el establecimiento donde realizó sus estudios, en el cual deberá constar que No adeuda materias y el mismo deberá estar certificado `por la Dirección de Enseñanza Media. (únicamente aquellos que finalizaron en el año 2021 sin excepción)

Certificado original de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes.

Una (01) copia certificada de Vacuna B.C.G.

Fotocopias autenticadas por Escribano Publico de título Universitario o Terciario si lo tuviera.

Dos (02) constancia de CUIL

Una copia certificada de carnet de vacunación COVID19

Para quienes hayan estado incorporado a alguna Fuerza Armada o de Seguridad Nacional o Provincial, presentar original de notificación de baja expedida por dicha Fuerza, Informe de Antecedentes Administrativos y foja de servicio donde conste fecha de alta y baja.

La carpeta deberá ser presentada con las documentaciones mencionadas, todas perforadas en el orden que se encuentren mencionadas a continuación, con su correspondiente broche nepaco colocado (No deberá haber documentaciones sueltas). Las carpetas incompletas o sin las correspondientes certificaciones no serán recepcionadas.

No se recepcionara carpetas que no cumplan que no cumplan con alguno de los requisitos de inscripcion.

NOTA IMPORTANTE: Los postulantes que no ingresen deberán retirar sus documentaciones dentro de los dos meses de producida la incorporación, pasado ese tiempo la división no se hace responsable de la preservación de los mismos.