Asumió el nuevo jefe de la policía de Corrientes y la plana mayor

(Corrientes Virtual). - Hoy jueves 09 de junio del corriente año, cerca de las 08:00 horas, en el patio central de la Jefatura de Policía, se llevó a cabo el Acto de Asunción del cargo del nuevo Jefe de Policía, Subjefe y de la plana Mayor Policial.

En el Acto, estuvieron presentes autoridades del gobierno, encabezadas por el Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Buenaventura Duarte el Subsecretario de Seguridad Crio Gral. ® Osvaldo de los Santos García, el intendente y vice intendente de corrientes y de localidades vecinas además el flamante Jefe de Policía, Crio. Gral. Dr. Arnaldo Alberto Molina, el Sub jefe de Policía Crio. Gral. Jorge Andrés Cristaldo, acompañado por el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, demás Ministros y Subsecretarios de las distintas Áreas del Gobierno Provincial; Autoridades del Poder Judicial, Jueces y Fiscales y como así también, el Ex Jefe de Policía Crio Gral. Félix Ricardo Barboza, el Ex Subjefe de Policía Crio Gral. Eduardo Acevedo, además los Señores Comisarios Generales Integrantes de la Plana Mayor Policial entrante y saliente.

Autoridades de otros Organismos, Personal Superior y Subalterno de la Institución, Personal del Servicio Penitenciario, y de otras fuerzas con asiento en nuestra ciudad e invitados especiales, invitados especiales y público en general.

El acto dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes, tras lo cual se realizó una invocación religiosa por parte del Capellán de la Institución, Lectura de la resolución del Poder Ejecutivo Provincial, por el que se designa al jefe Crio. Gral. Dr. Arnaldo Alberto Molina y al Subjefe de Policía Crio. Gral. Jorge Andrés Cristaldo, luego se realizó la lectura del curriculum vitae de ambos.

Luego el Sr. Ministro de Seguridad dio lectura de la fórmula de práctica, mediante el cual se puso en posesión del cargo al Nuevo titular de la fuerza, y este último hizo lo mismo con el Sr. Sub Jefe de la fuerza.

Además, se nombró como nuevos integrantes en la plana mayor Policial siendo los siguientes:

Dirección General de Personal y Formación Policial Comisario General Sánchez Sergio Rubén

Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión Del Delito Comisario General Romero Gloria

Dirección General de Coordinación e Interior Comisario General Benítez Antonio Ramón

Dirección General Seguridad y Prevención del Delito Comisario General Barrios Ramón de La Cruz

Dirección Administración Policial y Financiera Comisario General Gustavo Germán López

Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado Comisario General Vallejos Ramon Luciano

Dirección General de Seguridad Vial Comisario General García Hernán Darío

Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica Comisario General Sánchez Luis Alberto

Dirección General de Planeamiento y Operaciones Comisario General Rodríguez Emilio Jorge

Dirección General de Bomberos Comisario General Cemborain Félix

Dirección General de Grupos Especiales Comisario General Ramírez Miguel Tomas

Prosiguiendo con el Acto, hizo uso de la palabra el Sr. Ministro de Seguridad Dr. Buenaventura Duarte, quien felicitó al jefe y Subjefe salientes y al resto de su plana mayor, a quienes agradeció por la labor realizada en estos 4 años de gestión al frente de la fuerza Policial que tuvo duros compromisos como combatir en el frente de batalla durante la pandemia del Covid 19, las inundaciones, los incendios forestales y otras contingencias, y mencionó que esta renovación es parte de la dinámica correspondiente a la fuerza dando el total apoyo a la nueva gestión que hoy inicia al frente y a los que siguen en su cargo en esta nueva etapa dentro de la conducción de las distintas áreas de la fuerza.