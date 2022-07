Controles en paradas de colectivos dejó como saldo varias personas demoradas

(Corrientes Virtual). - Personal Policial de la D.I.M, en la jornada de ayer 22-07-22, en horarios de la tarde, en momentos en que se encontraban de recorridas de prevención, por las distintas zonas, puntualizando las paradas de colectivo, cuando en inmediaciones de la Avenida Independencia y Medrano, habrían visualizado a un sujeto que, movilizado en una motocicleta, se hallaba merodeando y observando de manera reiterada por la misma zona.

Por tal motivo y a modo de prevención, rápidamente los Policías se acercaron a mismo para su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad y quien no contaba con ninguna documentación personas que pudiera acreditar fehacientemente su identidad, por lo cual se procedió a su demora.

El demorado y la motocicleta Appia; en la cual se movilizaba y que fue secuestrada, fue trasladado a la Dirección de Seguridad Metropolitana, donde se llevan a cabo los trámites de rigor correspondientes.

Además continuando con el Plan Operacional de Prevención del Delito, momentos más tarde en inmediaciones de calle ñaembe y Bolivia de esta ciudad, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, 150 c.c la cual no contaba con luces, y los ocupantes no poseían cascos de seguridad, fueron alertados por los uniformados, quienes al interrogarlos, se trataría de dos sujetos mayores de edad, quienes al momento de pedir que se exhiban documentaciones, los mismo no contaban con sus Documentos de Identidad como así también de la motocicleta 150 c.c en la cual se desplazaban.

Al respecto, las dos personas demoradas y la motocicleta secuestrada fueron trasladadas hasta la Dirección de Seguridad Metropolitana a fin de continuar con los trámites correspondientes del caso.