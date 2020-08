Un caso nuevo de Coronavirus en una localidad correntina

(Corrientes Virtual). - El parte epidemiológico de la fecha da cuenta que hubo un nuevo contagio de Covid-19, en el territorio provincial, se trata de una persona que reside en la localidad de Juan Pujol quien mantuvo contacto estrecho con un positivo de la localidad de Monte Caseros, se encuentra aislado y cumpliendo el protocolo correspondiente, cabe aclarar que Juan Pujol es una localidad del Departamento de Monte Caseros.

De esta manera se acumulan a la fecha 251 contagios de los cuales se han recuperado 199 personas que fueron dadas de alta.

Se mantienen activos 50 positivos, de los cuales ocho permanecen internados en el hospital de Campaña. Los activos 34 son de Capital, 3 de Paso de los Libres, 6 de Itatí, 2 de Alvear, 1 de Bella Vista, Monte Caseros 2, Ingenio Primer Correntino 1 y Juan Pujol 1.

Han fallecido a la fecha dos personas, una de Capital y una de Paso de los Libres, se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 2552 personas y han concluido a la fecha esa condición de aislamiento 16326 personas.

El Comité de Crisis, reitera el pedido de la población de mantener todos los cuidados vigentes, como las indicaciones dadas por la autoridad sanitaria, en el sentido de no salir a la vía pública sin barbijos, mantener la distancia social, no generar aglomeraciones, mantener las acciones de higiene vigentes y fundamentalmente no concretar reuniones de más de diez personas. A la vez que también es importante colaborar con el control de los accesos a la ciudad, dado el momento de muy alta circulación viral que se da en la zona y el país.

