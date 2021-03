Asignan nuevas fechas a aquellos que no se vacunaron el día asignado

(Corrientes Virtual). - El Ministro Secretario General de Gobierno, Carlos Vignolo, informó que, a partir de las 00:00 horas del jueves, aquellas personas que no se hayan vacunado en el día y horario asignado a través de la página oficial, deberán realizar un nuevo trámite para re agendar su turno.

La medida establece que las personas que están en la situación antes mencionada, deberán ingresar al link de la página del Gobierno, corrientes.gob.ar, https://vacunate.corrientes.gob.ar/ vacunate en la pestaña que desde las 0 horas de mañana se habilitará y que se denominará Perdí mi Turno, a partir de ahí el sistema le guiará para obtener el día y horario de vacunación.

Desde el Gobierno se consigna que esta medida está destinada a evitar aglomeraciones innecesarias en los puntos de vacunaciones, que se generan a partir de las concurrencias de personas que no cumplieron con las fechas estipuladas para inocular la vacuna, los que a partir de mañana tendrán la posibilidad de gestionar un nuevo turno, dejándose expresamente aclarado que hasta que no se le asigne el mismo no deben concurrir a ningún centro de vacunación.