ARGENTINA: Alerta por primer caso sospechoso de Viruela del Mono

(Crónica). - El caso que podría tratarse de viruela del mono se reportó este domingo en la ciudad de Buenos Aires. El paciente estaría cursando esta enfermedad y se encuentra bajo investigación.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo que un residente de provincia de Buenos Aires consultó en un efector de salud porteño, con síntomas compatibles con viruela símica por cuanto presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre. El paciente, que se encuentra en buen estado general, asilado, y recibiendo tratamiento sintomático, tiene antecedente de viaje a España, país donde estuvo del 28 abril al 16 de mayo 2022.

Para realizar el seguimiento e investigación se realizó la toma de muestras para diagnóstico etiológico, las cuales están siendo analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia INEI- ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán.

Mientras se aguardan los resultados se conformó una mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para coordinar las acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas con el fin de confirmar o descartar el caso, dar adecuada atención clínica e implementar todas las medidas de control de foco para evitar una posible transmisión.

Cabe destacar que desde la notificación a nivel internacional de los primeros casos de esta enfermedad en países no endémicos se conformó en el Ministerio de Salud de la Nación, un equipo de trabajo con el objetivo iniciar la vigilancia del nuevo evento y generar las recomendaciones específicas para los equipos de salud y la población.

Al día de ayer la Organización Mundial de la Salud reportó 28 casos confirmados, por laboratorio y 12 casos sospechosos de viruela del mono en 12 países no endémicos -Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos-. En estos casos aún no se ha confirmado antecedente o nexo con áreas endémicas. El alcance de la transmisión comunitaria no está claro aún en esta etapa y, por tanto, existe la posibilidad de identificar más casos. Sin embargo cabe mencionar que se considera que el virus de la viruela símica tiene una transmisibilidad moderada entre humanos.

La variante de África occidental de la viruela del mono se identificó hasta el momento en los casos confirmados mediante una prueba de reacción de polimerasa en cadena con transcriptasa inversa (RT PCR) obtenido de muestras vesiculares. La transmisión entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales con lesiones cutáneas infecciosas, parece ser el modo probable de transmisión. Dada la frecuencia inusualmente alta de transmisión de persona a persona observada en este evento, y la transmisión comunitaria probable sin antecedentes de viajes a áreas endémicas, la probabilidad de una mayor propagación del virus a través del contacto cercano, por ejemplo, durante las actividades sexuales, se considera alto. La probabilidad de transmisión entre individuos sin contacto cercano se considera baja.

Alertas según la OMS:

Toda persona que presente síntomas compatibles (en especial erupciones) y antecedentes de viaje a zonas donde está habiendo casos y/o supone alguna exposición de riesgo con casos sospechosos, probables o confirmados, deberá tomar medidas de aislamiento social (no concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc), implementar medidas de protección respiratoria (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de las otras personas) y realizar la consulta con el sistema de salud de forma inmediata.

El contacto cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante para la infección por el virus.

Se considera exposición a un caso sí:

- Ha presentado exposición sin protección respiratoria (particularmente relevante para los trabajadores de la salud).

- Contacto físico directo, incluido el contacto sexual.

- Contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama.

Si una persona ha tenido contacto de riesgo con un caso sospechoso o confirmado de viruela símica en el período infeccioso -comprendido entre el inicio de síntomas del caso hasta que hayan caído todas las costras de las lesiones cutáneas deberá guardar los siguientes cuidados:

- Control su temperatura dos veces al día.

- Mientras permanezca asintomática, puede continuar con las actividades diarias de rutina, pero debe permanecer cerca de su casa mientras dure la vigilancia.

- Se realizará seguimiento clínico-sanitario estricto durante 21 días desde el último contacto con el caso

- Si la persona desarrolla erupción, deberá ser aislada y evaluarse como caso sospechoso, además se debe recolectar una muestra para análisis de laboratorio para detectar viruela símica.

- No debe donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen mientras estén bajo vigilancia de síntomas.

- En caso de niños en edad preescolar se recomienda evitar que acudan a guarderías u otros entornos grupales.